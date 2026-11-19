Alla vigilia del derby contro la Salernitana, l'atmosfera intorno alla Casertana si carica di significati che vanno ben oltre i tre punti. Reduce dalla sconfitta con il Cosenza, la formazione rossoblù si prepara ad affrontare quella che tutto l'ambiente considera la sfida più importante del campionato. Nel corso della conferenza stampa pre-partita, mister Roberto Stellone ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulla necessità di non sbagliare l'approccio iniziale, sull'urgenza di limare gli errori individuali che stanno gravando sulla classifica e sulle condizioni degli infortunati prima della rifinitura. Dopo le parole di mister Di Bari, è stato il turno in conferenza stampa di Roberto Stellone.

Casertana-Salernitana, le parole di Roberto Stellone

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: "È sicuramente una partita importantissima, la più importante del campionato, in cui giochiamo in casa contro una squadra forte,, che ha cambiato tecnico da poco così come noi. Tre punti non valgono solo per la classifica, ma per tutto quello che si porta dietro ladavanti al nostro pubblico, che oggi non è contento.: da quando ci sono io abbiamo fatto due vittorie, due pareggi e due sconfitte ed è poca roba".: "Veniamo da una gara giocata male, soprattutto nel primo tempo, dove, anche se obbligate dalle indisponibilità di Bezzoni, Manconi, Meic e Martino. Non è un alibi, ma abbiamo fatto un primo tempo sottotono prendendo due gol negli unici due tiri subiti. Non dobbiamo sbagliare l'approccio come successo cole col".

La crescita della squadra e sugli episodi: "Ci vuole tempo per migliorare, ma i dati tecnici e fisici che monitoriamo tutti i giorni dimostrano un salto notevole nell'intensità, nell'aggressività e nei tiri concessi, visto che subiamo appena due tiri in porta di media a partita. Siamo migliorati in tutto tranne che nei risultati. Come già successo contro Monopoli, Bari e Giugliano, al minimo errore subiamo gol. Al di là di questo possiamo e dobbiamo fare di più, lavorando con concentrazione per limare quel margine di errore che ci sta costando caro".

Ph credits Casertana

La preparazione della partita e gli infortunati: "Abbiamo analizzato la partita di Cosenza e siamo riusciti a resettare, perché in settimana i ragazzi si sono allenati molto bene. Abbiamo alcuni indisponibili come Ambrosca e Girelli, che ha un fastidio al polpaccio e non farà sicuramente parte della gara. Gli altri li abbiamo quasi recuperati, parlo di Manconi e Bezzoni: non sono ancora al cento per cento, ma vedremo oggi nel test finale di rifinitura come stanno".