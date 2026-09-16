Anche questo purtroppo è derby: Cosenza, scontri e inseguimenti, due feriti e un fermato

Il Cosenza è in piena crisi. I calabresi non vincono una partita ufficiale da un mese esatto e in queste settimane ha racimolato una tristissima serie di 5 sconfitte su 6 partite. Nel parziale c'è un pareggio per 0-0 con la Cavese. Dopo l'ultimo pesante ko, i tifosi hanno avanzato a sorpresa una richiesta d'aiuto al presidente di regione, Roberto Occhiuto.

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Cosenza, è crisi nera

L'appello dei tifosi: "Presidente, la dirigenza non ci ascolta"

Il, nonostante abbia giocato in inferiorità numerica dal 51° minuto, ha messo in ginocchio i tifosi del Cosenza. Dopo un solo punto raccolto in cinque partite di campionato, i sostenitori sono già spazientiti. A loro modo di vedere, dietro i pessimi risultati acquisiti, ci sarebbero le diatribe con la proprietà. Essa punterebbe soltanto alla sostenibilità finanziaria, dimenticando la necessità di investire per incarnare al meglio i valori del club. Questo ha un peso enorme nello sviluppo della provincia e nel contribuire all'aggregazione sociale. Si rischia così che le tensioni mettano in discussione l'ordine civile.Di seguito, alcuni estratti della lettera ripresa dal Quotidiano del Sud, destinata al numero uno della Regione Calabria: "Egregio Presidente Occhiuto,. Il motivo che ci spinge a rivolgerci a Lei, infatti, non risiede in una scelta ideologica o politica, ma nella consapevolezza che il sistema democratico italiano assegna alle istituzioni locali (e Lei ricopre il massimo livello regionale) il ruolo di principali interlocutori ed accoglitori delle istanze della cittadinanza".

COSENZA, ITALIA - 31 AGOSTO: I tifosi del Cosenza Calcio tifano per la loro squadra durante la partita di Serie B tra Cosenza e Salernitana allo Stadio San Vito Marulla il 31 agosto 2019 a Cosenza, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

"La situazione relativa al Cosenza Calcio appare non più classificabile come semplice fenomeno legato a risultati sportivi (che, ovviamente, non giustificherebbe un suo qualificato intervento istituzionale). Esiste un evidente clima di tensione tra l’intera tifoseria cosentina (che coinvolge anche buona parte della vasta provincia), anzi diremmo tra la stragrande maggioranza dell’intera cittadinanza e la proprietà del massimo club calcistico provinciale. [...] Purtroppo, in barba a qualsiasi considerazione di stampo morale ed etico, la società del Cosenza è rimasta sorda agli appelli pubblici, quasi ad affermare una “potenza” che ha come unico scopo l’interesse fiscale ed economico e non, invece, quella che è la mission di un club sportivo, portatore di valori come associazionismo, condivisione, aggregazione sociale".