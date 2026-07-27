Tolu Arokodare è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Ajax. L'attaccante nigeriano lascia il Wolverhampton dopo una trattativa che ha preso forma nelle ultime ore e che arriva al termine di settimane particolarmente turbolente con il club inglese.

Arokodare e quel rifiuto che smentisce categoricamente

L'esperto di mercatoha confermato il trasferimento con il classico "Here we go". L'operazione prevede un prestito con lo stipendio interamente coperto dall'Ajax, un contributo economico per il prestito e un'opzione di riscatto fissata a 22 milioni di euro, senza obbligo di acquisto. Nell'accordo sono stati inseriti anche bonus a favore del Wolverhampton legati all'eventuale qualificazione degli olandesi alle competizioni europee.

La conclusione dell'affare mette fine a una situazione diventata ormai insostenibile in casa Wolves. Negli ultimi giorni Arokodare era finito al centro delle cronache per il duro scontro con il club. Secondo le ricostruzioni della stampa inglese, l'attaccante avrebbe protestato dopo il rifiuto del Wolverhampton di autorizzare il trasferimento alla Fiorentina e per la decisione della società di accettare invece una proposta del Trabzonspor. La tensione sarebbe arrivata al punto da provocare la cancellazione di una seduta di allenamento, con il giocatore rimasto sul campo in segno di protesta.

🔴⚪️💥 More on Tolu Arokodare to Ajax exclusive story:



Loan with salary fully covered by Ajax, €22m buy option clause not mandatory. Loan fee also included.



Wolves to receive bonuses based on Ajax qualification for European competitions.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/gUlEhUpO3c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Ora è il momento del rilancio

Nei giorni successivi Arokodare aveva affidato ai social la propria versione dei fatti, sostenendo che molte ricostruzioni fossero inesatte e ribadendo di aver sempre mantenuto un atteggiamento professionale nei confronti del club e dei compagni.per tutte le parti coinvolte.

Per l'Ajax si tratta di un rinforzo importante per il reparto offensivo. Il club di Amsterdam punta a rilanciare un attaccante che solo un anno fa era stato acquistato dal Wolverhampton dopo le ottime stagioni in Belgio. Ma che in Inghilterra non è riuscito a imporsi con continuità. Adesso per Arokodare si apre una nuova occasione. L'Eredivisie rappresenta un campionato ideale per ritrovare fiducia e continuità, mentre l'Ajax spera che il nigeriano possa lasciarsi alle spalle le polemiche inglesi e tornare a far parlare di sé esclusivamente per le prestazioni in campo.