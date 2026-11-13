Il tecnico dei giallorossi ha dichiarato che il fenomeno brasiliano, al rientro in campo dopo 11 anni, giocherà il derby dal primo minuto
Il ritorno tanto atteso sta per arrivare. Domenica 15 novembre il Ravenna giocherà il derby contro il Forlì e tutti gli occhi saranno puntati sul giocatore più atteso: Ronaldinho. Il fenomeno brasiliano è arrivato al club giallorosso lo scorso settembre e adesso, a distanza di 11 anni, sta per tornare a disputare una partita ufficiale. Una sfida certamente diversa dai grandi palchi in cui ha giocato in l'ex Barcellona ma che tuttavia quest'ultimo non vede l'ora di accendere. Magari con un altro gol... il 300° della carriera. In più, Mandorlini ha nelle ultime ore dato la "notizia bomba": Ronaldinho partirà dal 1'.
Ronaldinho titolare in Ravenna-Forlì: "Giocherà nel trio di attacco"Non sarà solo un ritorno in campo dopo 11 anni di attesa, ma sarà addirittura un ritorno in campo dal primo minuto. Ronaldinho e i tifosi del Ravenna non vedono l'ora che arrivi il tanto atteso fischio di inizio della sfida contro il Forlì, valida per il 14°turno della Serie C. Anche se mancano ancora 48 ore all'inizio, Andrea Mandorlini ha già fatto la sua scelta inserendo l'ex Barcellona nella mischia fin dall'inizio. Ancora non si sa quanti minuti giocherà ma è chiaro che il brasiliano avrà modo di dimostrare cosa ancora può dare al calcio all'età di 46 anni.
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Ora non rimane altro che aspettare il fischio di inizio (ore 15) per una partita che, vada come vada, entrerà nella storia del club giallorosso perché quel giorno sia il Ravenna che il Forlì potranno dire di aver giocato con Ronaldinho, il fenomeno brasiliano che in carriera vanta la vittoria dei Mondiali, Copa America, Champions League e Pallone d'Oro.
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