Il ritorno tanto atteso sta per arrivare. Domenica 15 novembre il Ravenna giocherà il derby contro il Forlì e tutti gli occhi saranno puntati sul giocatore più atteso: Ronaldinho. Il fenomeno brasiliano è arrivato al club giallorosso lo scorso settembre e adesso, a distanza di 11 anni, sta per tornare a disputare una partita ufficiale. Una sfida certamente diversa dai grandi palchi in cui ha giocato in l'ex Barcellona ma che tuttavia quest'ultimo non vede l'ora di accendere. Magari con un altro gol... il 300° della carriera. In più, Mandorlini ha nelle ultime ore dato la "notizia bomba": Ronaldinho partirà dal 1'.

Ronaldinho titolare in Ravenna-Forlì: "Giocherà nel trio di attacco"

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Non sarà solo un ritorno in campo dopo 11 anni di attesa, ma sarà addirittura un ritorno in campo dal primo minuto. Ronaldinho e i tifosi delnon vedono l'ora che arrivi il tanto atteso fischio di inizio della sfida contro il, valida per il 14°turno della Serie C. Anche se mancano ancora 48 ore all'inizio, Andreaha già fatto la sua scelta inserendo l'ex Barcellona nella mischia fin dall'inizio. Ancora non si sa quanti minuti giocherà ma è chiaro che il brasiliano avrà modo di dimostrare cosa ancora può dare al calcio all'età di 46 anni.Proprio Mandorlini, nelle ultime ore, si è espresso così sulla scelta di far giocare subito il brasiliano: "Giocherà dall'inizio e valuteremo insieme le tempistiche. Noi cercheremo di adeguarci alla sua posizione, posso dire che giocherà nei tre d'attacco". Una decisione che sicuramente ha lasciato sorpresi tutti i tifosi del Ravenna ma l'ex allenatore delha avuto le sue ragioni: ", ma fa tante, anche se una partita di un campionato professionistico è ovviamente diversa. Ci vedremo e parleremo, non gli darò consigli. Un giocatore come lui, uno dei più grandi dell'era moderna, non ha bisogno di tanto tempo per".

MILANO, ITALIA - 1 MAGGIO: Ronaldinho del Milan festeggia il suo gol durante la partita di Serie A tra Milan e Fiorentina allo stadio Giuseppe Meazza, il 1° maggio 2010 a Milano, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Ora non rimane altro che aspettare il fischio di inizio (ore 15) per una partita che, vada come vada, entrerà nella storia del club giallorosso perché quel giorno sia il Ravenna che il Forlì potranno dire di aver giocato con Ronaldinho, il fenomeno brasiliano che in carriera vanta la vittoria dei Mondiali, Copa America, Champions League e Pallone d'Oro.