Nella giornata di domani andrà in scena un derby molto sentito nel territorio campano dato che si affronteranno la Salernitana e la Cavese. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della terza giornata del Girone C della Serie C. La sfida inizierà alle ore 15:00 e si disputerà presso lo Stadio Arechi. In attesa che la partita abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due squadre appartenenti alla stessa provincia, vale a dire Salerno.

I precedenti tra Salernitana e Cavese

La rivalità tra le tifoserie dei due club è molto sentita dato che, a livello geografico, Salerno e Cava de' Tirreni sono molto vicine. I padroni di casa di domani hanno come allenatore un uomo di esperienza come, ma attualmente hanno collezionato soltanto un punto avendo persocontroe pareggiatoin casa del. La Cavese di, dal canto suo, dopo aver persocontro ilall'esordio in campionato ha battutoil

Salerno, Italia - 20 maggio 2024: Coreografia dei tifosi della Salernitana prima della partita di Serie A TIM tra Salernitana e Hellas Verona allo Stadio Arechi. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Fino ad ora, le due squadre della provincia di Salerno hanno giocato contro 20 volte nella loro storia. I primi due incontri risalgono alla stagione calcistica 1923/1924, quando entrambe militavano in Prima Divisione, che equivale all'attuale Serie A. Allora, la Cavese ha vinto entrambe le partite contro il club di Salerno: 5-2 il primissimo incontro tra i due club e 0-1 l'altro. Ad oggi gli Aquilotti, che non battono i Granata dal 3-1 del 14 aprile 1985 con doppietta di Urban e rete di Mandressi, hanno vinto otto derby. Dello stesso numero sono i pareggi mentre la Salernitana ha vinto soltanto quattro incontri. I biancoblù hanno dalla loro parte anche la statistica sui gol avendone segnati 29 contro i 17 dei rivali

Quando il derby si gioca in Serie C

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Nel corso della loro storia, le due squadre della stessa provincia si sono affrontatevolte nella terza divisione del calcio italiano. In questo caso comanda l'equilibrio dato che ci sono stati benmentre i due club hanno ottenuto quattro vittorie a testa. La scorsa stagione, Granata ed Aquilotti sono tornati ad affrontarsi diciannove stagioni dopo l'ultima volta. All'andata, la Salernitana ha vintograzie alla doppietta died il gol di. Al ritorno, invece, il derby è terminato: vantaggio dei Granata al 34' con; pareggio della Cavese al 90' conPrendendo in considerazione soltanto le partite di Serie C disputate in casa della Salernitana, invece, gli incontri sono stati otto e, anche se di poco, i pareggi sono stati di più. Infatti, i match terminati in parità sono a quattro mentre le vittorie i padroni di casa hanno vinto inoccasioni. La Cavese, dal canto suo, ha vinto soltanto una volta nella sua storia in casa dei Granata in Serie C. Questo successo risale al, quando gli Aquilotti hanno vintograzie ai gol died