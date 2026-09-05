L'incontro di domani della terza divisione nazionale è molto sentita dalle due tifoserie data la vicinanza geografica delle città
Walter Sabatini, la Salernitana e il 7%: "Impresa straordinaria"
Nella giornata di domani andrà in scena un derby molto sentito nel territorio campano dato che si affronteranno la Salernitana e la Cavese. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della terza giornata del Girone C della Serie C. La sfida inizierà alle ore 15:00 e si disputerà presso lo Stadio Arechi. In attesa che la partita abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due squadre appartenenti alla stessa provincia, vale a dire Salerno.
I precedenti tra Salernitana e CaveseLa rivalità tra le tifoserie dei due club è molto sentita dato che, a livello geografico, Salerno e Cava de' Tirreni sono molto vicine. I padroni di casa di domani hanno come allenatore un uomo di esperienza come Serse Cosmi, ma attualmente hanno collezionato soltanto un punto avendo perso 1-2 contro Sorrento e pareggiato 1-1 in casa del Foggia. La Cavese di Cristiano Masitto, dal canto suo, dopo aver perso 3-0 contro il Bari all'esordio in campionato ha battuto 3-1 il Cerignola.
Fino ad ora, le due squadre della provincia di Salerno hanno giocato contro 20 volte nella loro storia. I primi due incontri risalgono alla stagione calcistica 1923/1924, quando entrambe militavano in Prima Divisione, che equivale all'attuale Serie A. Allora, la Cavese ha vinto entrambe le partite contro il club di Salerno: 5-2 il primissimo incontro tra i due club e 0-1 l'altro. Ad oggi gli Aquilotti, che non battono i Granata dal 3-1 del 14 aprile 1985 con doppietta di Urban e rete di Mandressi, hanno vinto otto derby. Dello stesso numero sono i pareggi mentre la Salernitana ha vinto soltanto quattro incontri. I biancoblù hanno dalla loro parte anche la statistica sui gol avendone segnati 29 contro i 17 dei rivali
Quando il derby si gioca in Serie CNel corso della loro storia, le due squadre della stessa provincia si sono affrontate sedici volte nella terza divisione del calcio italiano. In questo caso comanda l'equilibrio dato che ci sono stati ben otto pareggi mentre i due club hanno ottenuto quattro vittorie a testa. La scorsa stagione, Granata ed Aquilotti sono tornati ad affrontarsi diciannove stagioni dopo l'ultima volta. All'andata, la Salernitana ha vinto 3-2 grazie alla doppietta di Roberto Inglese ed il gol di Franco Ferrari. Al ritorno, invece, il derby è terminato 1-1: vantaggio dei Granata al 34' con Facundo Lescano; pareggio della Cavese al 90' con Elios Minaj.
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