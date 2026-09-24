Juve Stabia nel caos: la FIGC ha annunciato di aver dato alla società campana due punti di penalizzazione. Secondo la Federazione, infatti, il club non ha inviato la documentazione necessaria in relazione alla cessione dello scorso aprile.

Juve Stabia nel caos: altri due punti di penalizzazione

In casaè un giovedì nero. La FIGC, infatti, ha annunciato con un comunicato stampa che ilha applicato alle Vespe due punti di penalizzazione da scontare nel corso di questa stagione. La squadra campana partiva già in questo campionato di Serie B con due punti di penalizzazione dovuti a delle. Cambia quindi la classifica del campionato cadetto: la Juve Stabia scivola all'con un solo punto in classifica accanto allae dietro il Catanzaro con tre punti.

Stadio Juve Stabia (Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Ma per quale ragione arriva oggi questa ulteriore penalizzazione? La Federazione ha spiegato che la società campana non ha prodotto e inviato la documentazione necessaria dopo la cessione avvenuta ad aprile. Mancano, infatti, i documenti riguardo requisiti di onorabilità e solidità finanziaria. Ma non è stato consegnato neanche l'atto di acquisizione in relazione alla cessione del 100% delle quote societarie alla neocostituita Stabia Capital Srl.

Serie B side Juve Stabia are in chaos and were docked another two points after patron Alfredo Guerri had €153m seized by the authorities in a fraud investigation.#JuveStabia #SerieB #Calcio pic.twitter.com/Fun2HVdSM0 — Football Italia (@footballitalia) September 24, 2026

Ma non è tutto. Perchè uno scossoneha travolto l'ex patron del club. La Guardia di Finanza di Napoli, infatti, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per quasi 153 milioni di euro in crediti d'imposta legati a delle presunte irregolarità sul Superbonus 110%. Il sequestro è ai danni di due imprese edili riconducibili all'ex patron della squadra: Alfredo. Guerri, inoltre, era già stato interdetto per un anno dall'esercizio dell'attività d'impresa. L'indagine della Procura ipotizza il reato diper l'ex presidente della Juve Stabia: per presunte asseverazioni e fatture false. La società di Castellamare di Stabia, estranea alle indagini, ha azzerato i vertici societari e nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione con alla guida Alfonso Morrone.