Nessuno si sarebbe mai aspettato questo trasferimento: eppure, a breve inizierà l'esperienza italiana del terzino austriaco
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Nelle ultime 24 ore, l'Udinese ha scosso il calciomercato italiano. Nonostante la sessione dei trasferimenti sia ufficialmente chiusa, la possibilità di acquistare giocatori svincolati rimane formalmente aperta. Non a caso, anche la Juventus è intervenuta in questo preciso settore del mercato. L'infortunio del portiere polacco Grabara ha aperto una mini crisi interna, risolta con l'acquisto di Neto, portiere già passato per la città di Torino durante i 9 scudetti. L'Udinese ha puntato ancora più in alto del portiere brasiliano. I friulani infatti, non sono nuovi a colpi a parametro zero durante la stagione. Dal colpo Flo Thauvin a soprattutto il centrale Oumar Solet, che dopo aver rescisso il contratto con il RB Salisburgo ha firmato il 1 ottobre per i bianconeri. Così, l'Udinese ha deciso di puntare ancora forte sul mercato dei giocatori senza contratto. Per rinforzare il reparto difensivo è arrivato David Alaba.
Le prime parole di Alaba
David Alaba è stato uno dei giocatori più forti del decennio trascorso. Il 34enne austriaco ha giocato per Bayern Monaco e Real Madrid, vincendo letteralmente tutto. L'unico vero grande ostacolo alla sua più che gloriosa carriera sono stati gli innumerevoli problemi fisici, soprattutto nella sua seconda parte di carriera con i Blancos. In 5 stagioni, Alaba ha giocato solamente 132 partite a Madrid, superando le 20 presenze solamente nelle prime 2 annate.
Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa. Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso"
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