Nelle ultime 24 ore, l'Udinese ha scosso il calciomercato italiano. Nonostante la sessione dei trasferimenti sia ufficialmente chiusa, la possibilità di acquistare giocatori svincolati rimane formalmente aperta. Non a caso, anche la Juventus è intervenuta in questo preciso settore del mercato. L'infortunio del portiere polacco Grabara ha aperto una mini crisi interna, risolta con l'acquisto di Neto, portiere già passato per la città di Torino durante i 9 scudetti. L'Udinese ha puntato ancora più in alto del portiere brasiliano. I friulani infatti, non sono nuovi a colpi a parametro zero durante la stagione. Dal colpo Flo Thauvin a soprattutto il centrale Oumar Solet, che dopo aver rescisso il contratto con il RB Salisburgo ha firmato il 1 ottobre per i bianconeri. Così, l'Udinese ha deciso di puntare ancora forte sul mercato dei giocatori senza contratto. Per rinforzare il reparto difensivo è arrivato David Alaba.

Le prime parole di Alaba

MADRID, SPAGNA - 19 GENNAIO: David Alaba del Real Madrid saluta i tifosi dopo la partita di Liga tra Real Madrid CF e UD Las Palmas allo stadio Santiago Bernabéu, il 19 gennaio 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

David Alaba è stato uno dei giocatori più forti del decennio trascorso. Il 34enne austriaco ha giocato per Bayern Monaco e Real Madrid, vincendo letteralmente tutto. L'unico vero grande ostacolo alla sua più che gloriosa carriera sono stati gli innumerevoli problemi fisici, soprattutto nella sua seconda parte di carriera con i Blancos. In 5 stagioni, Alaba ha giocato solamente 132 partite a Madrid, superando le 20 presenze solamente nelle prime 2 annate.

𝐀 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞. ⭐️



David Alaba is a new Udinese Calcio player. 🤍🖤



Experience, leadership and a career at the highest level of world football.



Welcome to Udine, David! pic.twitter.com/SOrA7Jc9Bg — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 24, 2026

Tuttavia, l'Udinese ha deciso di accogliere questa scommesse, portando con sé uno dei terzini più duttili e talentuosi degli anni recenti. Queste sono le sue prime parole da calciatore bianconero: "Ho vissuto tante esperienze e ho vinto tanto nel corso della mia carriera, ma una cosa non è cambiata:. Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto all'Udinese. L'allenatore ha reso molto chiaro che ruolo ha in mente per me e cosa vuole che raggiungiamo insieme. Ovviamente voglio portare la mianello spogliatoio, assumermi responsabilità e aiutare ogni qual volta sia possibile, soprattutto i giocatori più giovani

Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa. Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso"