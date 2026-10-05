Il portiere bianconero esagera a Monaco di Baviera, dove si sta rilassando durante la sosta
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Maduka Okoye è in Germania durante la maxi sosta delle nazionali. Con i campionati fermi da 15 giorni, il portiere nigeriano ha scelto la Germania per staccare dal calcio. Noto per frequentazioni e flirt con donne illustri e ammiccanti, stavolta l'estremo difensore ha fatto parlare di sé per qualcosa di ben più grave.
Udinese, Okoye esagerato: rissa sfiorata con un tifoso all'OktoberfestClasse 1999, Maduka Okoye è nato e cresciuto in Germania. Nonostante questo aspetto, il portiere milita per la Nigeria. Durante l'attuale sosta delle nazionali, il Commissario Tecnico dei nordafricani ha preferito non affidarsi alle qualità tecniche del portiere dell'Udinese, preferendogli Stanley Nwabali del Chippa United. I tifosi biancoverdi non l'hanno presa benissimo, considerati i 4 gol incassati nelle due gare giocate con Madagascar e Guinea-Bisseau. In ogni caso, sono stati ottenuti rispettivamente un successo e un ko.
E così, Okoye sta sfruttando appieno il break del campionato di Serie A, essendo rientrato nel suo Paese natìo. In queste settimane, come noto, in Germania si è tenuto l'Oktoberfest, la più famosa festa della birra la mondo. L'evento si svolge a Monaco di Baviera e il portiere dei friulani ha voluto presenziare. Per sua sfortuna, però, sui social stanno circolando immagini che lo ritraggono mentre ha sfiorato una rissa con un tifoso. Nulla si sa in merito alle possibili ragioni dell'accaduto.
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