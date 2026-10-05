Maduka Okoye è in Germania durante la maxi sosta delle nazionali. Con i campionati fermi da 15 giorni, il portiere nigeriano ha scelto la Germania per staccare dal calcio. Noto per frequentazioni e flirt con donne illustri e ammiccanti, stavolta l'estremo difensore ha fatto parlare di sé per qualcosa di ben più grave.

Udinese, Okoye esagerato: rissa sfiorata con un tifoso all'Oktoberfest

, Maduka Okoye è nato e cresciuto in Germania. Nonostante questo aspetto, il portiere milita per la. Durante l'attuale sosta delle nazionali, il Commissario Tecnico dei nordafricani ha preferito non affidarsi alle qualità tecniche del portiere dell' Udinese , preferendogli Stanleydel Chippa United. I tifosi biancoverdi non l'hanno presa benissimo, considerati i 4 gol incassati nelle due gare giocate con Madagascar e Guinea-Bisseau. In ogni caso, sono stati ottenuti rispettivamente

UDINE, ITALIA - 07 SETTEMBRE: Maduka Okoye dell'Udinese osserva durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Udinese Calcio e SS Lazio allo Stadio Friuli il 07 settembre 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

E così, Okoye sta sfruttando appieno il break del campionato di Serie A, essendo rientrato nel suo Paese natìo. In queste settimane, come noto, in Germania si è tenuto l'Oktoberfest, la più famosa festa della birra la mondo. L'evento si svolge a Monaco di Baviera e il portiere dei friulani ha voluto presenziare. Per sua sfortuna, però, sui social stanno circolando immagini che lo ritraggono mentre ha sfiorato una rissa con un tifoso. Nulla si sa in merito alle possibili ragioni dell'accaduto.

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Okoye è rinomato per incontri con donne attraenti, ultima delle quali fu la showgirl argentina Belen Rodriguez. Stavolta ha invece cambiato "target" e ha avuto un alterco con un tifoso.. Intanto, presto rivedremo Okoye protagonista anche in campo contro il Torino. Appuntamento fissato a lunedì 12 ottobre.