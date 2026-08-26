Il Palermo continua la sua caccia alla Serie A ufficializzando l'arrivo di Mattia Perin. Il portiere ex Genoa e, ormai, ex Juventus ha superato con successo le visite mediche e ha firmato un contratto pluriennale con la società rosanero proprio in queste ore. Secondo il noto giornalista Gianluca Di Marzio, il Palermo sborserà una cifra di poco inferiore ai 500 mila di euro per portare nel capoluogo siciliano un portiere di grande esperienza nella massima serie del calcio nostrano come Perin.

La Juventus saluta Perin

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, la Juventus ha salutatoscrivendo: "È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo dial Palermo: si conclude così un percorso significativo inper un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra".

FROSINONE, ITALIA - 23 AGOSTO: Mattia Perin, Gleison Bremer della Juventus durante la Serie A match tra Frosinone Calcio e Juventus allo Stadio Benito Stirpe il 23 agosto 2026 a Frosinone, Italia. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Continuando, il club bianconero ha elogiato la figura dell'ex estremo difensore del Genoa precisando: "Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 1992 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei. Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo. In bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia!".

Il Palermo accoglie il suo nuovo portiere

Sponda rosanero, il Palermo ha reso ufficiale l'arrivo in squadra di Mattia Perin comunicando: "

Il Palermo FC comunica di aver acquisito dalla Juventus FC le prestazioni sportive di".

Infine, al termine della nota, la società siciliana ha dato il benvenuto al giocatore classe '92 dichiarando: "A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19.00, Mattia Perin saluterà per la prima volta i tifosi rosanero che si raduneranno nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera".