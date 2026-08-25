Dopo 84 presenze con la Juventus, Michele Di Gregorio è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth, che lo ha preso in prestito dopo due stagioni veramente complicate passate tra critiche e prestazioni sotto al livello necessario. Per il portiere italiano classe 1997 questa sarà la prima esperienza all'estero, dopo una carriera costruita esclusivamente in Italia tra le giovanili dell'Inter, Renate, Novara, Pordenone, Monza e infine i bianconeri. Epilogo che non ha rispettato le aspettative, visto che al suo arrivo a Torino era considerato uno dei migliori portieri della Serie A, premiato anche dalla Lega come Miglior Portiere della stagione 2023-2024.

Di Gregorio al Bournemouth: il comunicato del club e le parole del portiere

Ad annunciare il trasferimento è stato proprio il club inglese, che in questa stagione giocherà ingrazie all'ottimo sesto posto ottenuto nella scorsa stagione a quota, a soli 3 punti dal Liverpool in zona. Nel comunicato del Bournemouth viene ripercorsa la carriera dell'ex Juve e viene elogiato come

HONG KONG, CINA - 5 AGOSTO: Il portiere Michele Di Gregorio della Juventus FC reagisce durante l'amichevole pre-stagionale tra Chelsea e Juventus al Kai Tak Stadium il 5 agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Ecco il comunicato della squadra inglese:

"L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'ingaggio di Michele Di Gregorio in prestito per una stagione dalla Juventus.

Il portiere ventinovenne approda al Bournemouth dopo essersi affermato come uno dei portieri più apprezzati della Serie A, portando con sé una significativa esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

Di Gregorio ha iniziato la sua carriera da professionista con l'Inter, prima di maturare una preziosa esperienza in prima squadra durante i prestiti a Renate, Novara e Pordenone. Successivamente, ha vissuto un periodo di svolta con il Monza, contribuendo alla storica promozione in Serie A del club.

Le sue prestazioni nella massima serie italiana gli sono valse un ampio riconoscimento, con Di Gregorio nominato miglior portiere della Serie A per la stagione 2023/24 dopo aver mantenuto la porta inviolata in 14 delle 37 presenze in tutte le competizioni durante la stagione.

È entrato a far parte della Juventus nell'estate del 2024 e da allora ha giocato sia in competizioni nazionali che europee, aggiungendo al suo curriculum anche l'esperienza in Champions League".

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Sono molto felice di essere qui. Questo è un momento molto importante per me ed è per questo che penso che la decisione di venire a Bournemouth sia stata quella giusta".

Ecco anche le prime parole da giocatore del Bournemouth per l'ex Juventus e Monza: "

Infine ha dichiarato di essere onorato di giocare in un campionato come la Premier League: "Ho percepito il desiderio del club di avermi qui e ho sentito l'ambizione di questa società di continuare a crescere e a raggiungere grandi traguardi. La Premier League è il campionato più bello del mondo. È un onore per me essere qui e avere la possibilità di giocare a un livello così alto".