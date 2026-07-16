La Juventus di Spalletti è molto attiva sul mercato. In particolare si sta muovendo alla ricerca di un nuovo portiere, secondo i desiderata del tecnico toscano. Naturale, quindi, che Di Gregorio sia in uscita: l'ex Monza piace al Leeds.

🚨🇮🇹 Leeds is interested in Michele Di Gregorio. @Gazzetta_it pic.twitter.com/FY8TQsfLwY — Juventus Xtra (@juven_xtra) July 15, 2026

Il Leeds vuole di Gregorio, il portiere è in uscita dalla Juventus

Il primo obiettivo del mercato bianconero è un nuovo portiere che risponda meglio ai piani tattici di Spalletti . Da tempo, infatti, il direttore sportivo Marcoe il nuovo amministratore delegato,, stanno lavorando per questo obiettivo. E da tempo il sogno è quello di portare Emilianoalla Vecchia Signora. Una trattativa che, però, si sta rivelando molto complessa. Nel caso la trattativa per il difensore argentino non vada a buon fine il club torinese virerebbe sull'italiano. L' Aston Villa non sarebbe intenzionato a cedere il suo estremo difensore e comunque nulla di concreto sarà fatto prima della fine dele Martinez deve giocarsi la finale contro la

Appare, quindi, ovvio che l'attuale estremo difensore della Juventus sia destinato ad essere venduto. Di Gregorio, ex Monza, è al club bianconero dal 2024 e una sua vendita sarebbe utile per fare cassa e poi affondare il colpo per il Dibu Martinez. Il portiere, come rivela la Gazzetta dello Sport, piace ad un club di Premier League: il Leeds. Il club inglese, curiosamente, ha già contribuito ad aumentare le casse della Vecchia Signora con l'affare Tarik Muharemovic. Il Leeds, infatti, ha chiuso l'operazione con il Sassuolo per una cifra pari a 40 milioni di euro. Metà di questi quaranta milioni finiranno nelle casse della Juventus che si era assicurata il 50% della futura rivendita del difensore centrale. Soldi che saranno destinati al mercato di Ottolini e Spalletti. Al momento quelle su i bianchi e Di Gregorio, riferisce la Gazzetta, sono solo rumors di mercato: non ci sarebbero, quindi, delle offerte, almeno in questo momento.