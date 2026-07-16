La Juventus sta cercando un nuovo portiere e punta a Martinez dell'Aston Villa, oppure a Vicario.
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La Juventus di Spalletti è molto attiva sul mercato. In particolare si sta muovendo alla ricerca di un nuovo portiere, secondo i desiderata del tecnico toscano. Naturale, quindi, che Di Gregorio sia in uscita: l'ex Monza piace al Leeds.
🚨🇮🇹 Leeds is interested in Michele Di Gregorio. @Gazzetta_it pic.twitter.com/FY8TQsfLwY— Juventus Xtra (@juven_xtra) July 15, 2026
Il Leeds vuole di Gregorio, il portiere è in uscita dalla JuventusIl primo obiettivo del mercato bianconero è un nuovo portiere che risponda meglio ai piani tattici di Spalletti. Da tempo, infatti, il direttore sportivo Marco Ottolini e il nuovo amministratore delegato, Carnevali, stanno lavorando per questo obiettivo. E da tempo il sogno è quello di portare Emiliano Martinez alla Vecchia Signora. Una trattativa che, però, si sta rivelando molto complessa. Nel caso la trattativa per il difensore argentino non vada a buon fine il club torinese virerebbe sull'italiano Vicario. L'Aston Villa non sarebbe intenzionato a cedere il suo estremo difensore e comunque nulla di concreto sarà fatto prima della fine del Mondiale e Martinez deve giocarsi la finale contro la Spagna.
Appare, quindi, ovvio che l'attuale estremo difensore della Juventus sia destinato ad essere venduto. Di Gregorio, ex Monza, è al club bianconero dal 2024 e una sua vendita sarebbe utile per fare cassa e poi affondare il colpo per il Dibu Martinez. Il portiere, come rivela la Gazzetta dello Sport, piace ad un club di Premier League: il Leeds. Il club inglese, curiosamente, ha già contribuito ad aumentare le casse della Vecchia Signora con l'affare Tarik Muharemovic. Il Leeds, infatti, ha chiuso l'operazione con il Sassuolo per una cifra pari a 40 milioni di euro. Metà di questi quaranta milioni finiranno nelle casse della Juventus che si era assicurata il 50% della futura rivendita del difensore centrale. Soldi che saranno destinati al mercato di Ottolini e Spalletti. Al momento quelle su i bianchi e Di Gregorio, riferisce la Gazzetta, sono solo rumors di mercato: non ci sarebbero, quindi, delle offerte, almeno in questo momento.
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