Intervenuto sul dibattito legato alla gestione del calcio italiano, Julio Velasco ha commentato con toni critici il clima attorno alla FIGC e alle recenti polemiche che hanno coinvolto l'ormai ex presidente federale Gabriele Gravina, finito al centro delle contestazioni dopo la terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale da parte della nazionale.

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"Hanno approfittato per demolirlo"

Intervistato ai microfoni del podcast The BSMT diha espresso la sua posizione in merito alle critiche mosse a: "Le persone devono capire che il vero problema è la quantità di stranieri,ha deciso di esprimersi e le persone ne hanno un po' approfittato per demolirlo. Dò ragione aquando parla di alcuni temi, ma, se riflettiamo, lui da presidente dellanon può dire certe cose: non può dire che debbano esserci meno stranieri per far giocare quattro italiani. Si parla di professionisti, non può farlo. Ci sono dei limiti giuridici con la, voglio dire: non è così facile, ma la verità è che è un problema".

ROMA, ITALIA - 28 GENNAIO: Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, partecipa alla conferenza stampa della FIGC e del CIP il 28 gennaio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Continuando, l'attuale ct della nazionale italiana femminile di pallavolo ha dichiarato: "Le persone che si occupano di calcio devono andare sullo specifico perché leggo tante cose generaliste, ma con il generalismo non si arriva alla soluzione. Si è discusso, ad esempio, il problema degli stadi, ma cose c'entra il problema degli stadi con il gioco dell'Italia? Nulla, proprio un bel niente. La tenuta degli stadi interessano a tutto il movimento, per il business, ma si tratta di altre questioni. Adesso, c'è la necessità di andare nello specifico, oppure, toccherà aspettare altri 20 anni prima che i talenti risboccino, bisogna ripartire da zero".

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Il problema dei procuratori e il confronto con la pallavolo

Infine,ha voluto chiudere il suo intervento affrontando anche il tema dei procuratori: "In questo momento stiamo assistendo allae del business sportivo: il problema dei procuratori, e degli altri fenomeni circostanti, sono problematiche molto complicate da risolvere., abbiamo letteralmente le squadre più forti per uno sport che non ha problemi, perché nella pallavolo non girano tanti soldi. Se il, che non sono cattive persone ma ovviamente devono crearsi la loro cerchia di clienti, dovesse iniziare (nella pallavolo, ndr) si rischia che si crei la stessa cosa. Tuttavia, la pallavolo è riuscita a mettere sotto la propria ala protettiva tanti talenti fin da bambini nelle scuole, e sta facendo un grandissimo lavoro conferendo rilevanza al territorio e alle piccole società sportive".

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