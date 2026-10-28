Terminano le sfide pomeridiane del nono turno infrasettimanale di Serie A e iniziano ad emergere alcune indicazioni decisive sul proseguimento del campionato italiano. Il 31 ottobre ci sarà il Derby di Milano e le due squadre si avvicinano al big match con spirito decisamente diverso. Il Milan ha appena perso per 2-4 per via di una sorprendente tripletta di Samuel Mbangula, ex Juventus. I nerazzurri invece vengono da una vittoria sofferta e abbastanza fortunosa contro il Venezia. La sfida del Penzo metteva in luce i due estremi della Serie A: primo contro ultimo posto.

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VENEZIA 0 - [1] INTER MILAN

Matias Moreno 80’ (OG) pic.twitter.com/B7a4RcZ1Wf — AGENT360 (@Agent360Now) October 28, 2026

Le parole di Davide Nicola dopo Venezia-Inter

Eppure, il divario in campo è stato minore di quanto si potesse pensare prima del fischio d'inizio. L'Inter era fortemente rimaneggiata in vista del derby, ma il Venezia ha saputo contrastare abilmente le seconde linee di Chivu.sembra aver toccato le corde giuste fino a questo momento, per ora sono arrivate 2 sconfitte e 1 vittoria (vs Napoli), ma la sfida di oggi dimostra che i lagunari hanno tutte le carte in regola per uscire dalla zona retrocessione.La partita è terminata col risultato diin favore dei nerazzurri. Un match in cui è accaduto di tutto, tra cui 2 reti annullate ai veneti per fuorigioco (Lauberbach e Akor Adams) e che si è risolto solamente con i due sfortunati autogol di Matias Moreno e Redouane Halhal.

Al termine del match, è intervenuto il mister del Venezia Davide Nicola per parlare della sfida. Inizialmente, il tecnico è intervenuto sull'episodio arbitrale tra Carlos Augusto e Sohm che ha portato al primo gol dell'Inter: "Quella di Pairetto è una decisione che non mi trova d'accordo. Poi non voglio nemmeno ridurre tutto ad un episodio, anche perché vedo una squadra in crescita. Sono qua da 3 partite: contro il Napoli abbiamo conquistato qualcosina in più, col Genoa abbiamo fatto un tempo bene e uno meno. Sono contento e orgoglioso della prestazione offerta stasera, siamo riusciti a giocare bene entrambe le frazioni di gioco contro una squadra molto forte. Abbiamo i mezzi per salvarci, credo ciecamente in quello che stiamo costruendo giorno per giorno".

GENOVA, ITALIA - 25 OTTOBRE: Davide Nicola, allenatore del Venezia, osserva prima del calcio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e Venezia FC allo stadio Luigi Ferraris, il 25 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

In seguito, Nicola ha parlato di questioni tattiche e della tifoseria: "Ho deciso di mettere Lauerbach perché mi offriva caratteristiche funzionali per giocare contro i difensori dell'Inter. Insieme ad Adams attaccano bene lo spazio. Anche a centrocampo ho avuto risposte positive da Helgason e Busio. Mi hanno fatto piacere gli applausi finali, i tifosi hanno capito che abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Purtroppo ci è mancato il loro supporto incredibile nei primi 30 minuti, ma sono convinto che avranno avuto le giuste motivazioni per non cantare".