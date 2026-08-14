Per le due squadre parte la Coppa Italia
L'Inter celebra la vittoria in Coppa Italia con un successo di Bad Bunny
Inizia la stagione 2026/2027 per il calcio Italiano e come sempre nel caldo estivo riparte la Coppa Italia. La competizione vede in programma Venezia-Modena in casa dei lagunari, sabato 15 agosto alle ore 20:45. Entrambe le squadre vorranno continuare il loro percorso nella competizione e metteranno in campo tutta la loro qualità.
Il contrasto alla vigilia è molto chiaro: il Venezia nelle amichevoli estive ha messo a referto 20 gol in cinque uscite, di contro il Modena nello stesso arco di partite ne ha concessi appena due. Anche il confronto indiretto con la Vis Pesaro offre uno spunto curioso: i veneti l’hanno travolta 8-0, gli emiliani si sono fermati sullo 0-0. È da questo incrocio di tendenze che prende forma una sfida interessante già ai primi passi della stagione.
Venezia-Modena: i precedenti tra le due squadreLe due squadra si sono incontrate ben 11 volte nelle ultime stagioni tra Serie B e Serie C. In vantaggio i lagunari negli scontri con 8 vittorie all'attivo, solo 3 pareggi sono stati registrati e 2 vittorie per i canarini. L'ultimo scontro tra le due squadre si è disputato nel febbraio del 2026 in serie B. Il big match della giornata venne vinto dal Modena, in casa del Venezia, per 0-2. Allo stadio Pier Luigi Penzo ci fu un completo dominio dei modenesi che nel giro di pochi minuti siglarono le 2 reti che gli permisero la vittoria. Ad aggravare la partita del Venezia ci fu l'espulsione di Antonio Manuel Cassas Marin, che non gli permise la rimonta giocando con un uomo mancante.
Caricamento post Instagram...
Le probabili formazioni di Venezia-ModenaVENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Basic, Busio, Kike Perez, Correia; Rrahmani, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.
MODENA (3-4-2-1): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Santoro, Brugman, Zampano; Caso, Olzer; Ambrosino. Allenatore: Daniele Galloppa.
Venezia-Modena, il pronostico di DDDPer i Bookmakers il Venezia parte favorito con una quota di 1.48. A seguire troviamo il pareggio a 4.25 e più indietro il Modena con una quota di 6.00. Sarà sicuramente una partita da tenere d'occhio: seppur i veneziani partono avvantaggiati, negli scontri secchi vige sempre l'incertezza. L'esito più probabile resta il passaggio del turno dei padroni di casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA