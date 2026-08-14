Inizia la stagione 2026/2027 per il calcio Italiano e come sempre nel caldo estivo riparte la Coppa Italia. La competizione vede in programma Venezia-Modena in casa dei lagunari, sabato 15 agosto alle ore 20:45. Entrambe le squadre vorranno continuare il loro percorso nella competizione e metteranno in campo tutta la loro qualità.

Il contrasto alla vigilia è molto chiaro: il Venezia nelle amichevoli estive ha messo a referto 20 gol in cinque uscite, di contro il Modena nello stesso arco di partite ne ha concessi appena due. Anche il confronto indiretto con la Vis Pesaro offre uno spunto curioso: i veneti l’hanno travolta 8-0, gli emiliani si sono fermati sullo 0-0. È da questo incrocio di tendenze che prende forma una sfida interessante già ai primi passi della stagione.

Venezia-Modena: i precedenti tra le due squadre

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Le probabili formazioni di Venezia-Modena

Le due squadra si sono incontrate. In vantaggio i lagunari negli scontri con. L'ultimo scontro tra le due squadre si è disputato nel febbraio del 2026 in serie B. Il big match della giornata venne vinto dal Modena, in casa del Venezia, per 0-2. Allo stadio Pier Luigi Penzo ci fu un completo dominio dei modenesi che nel giro di pochi minuti siglarono le 2 reti che gli permisero la vittoria. Ad aggravare la partita del Veneziache non gli permise la rimonta giocando con un uomo mancante.: Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Basic, Busio, Kike Perez, Correia; Rrahmani, Adams.: Giovanni Stroppa.

MODENA (3-4-2-1): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Santoro, Brugman, Zampano; Caso, Olzer; Ambrosino. Allenatore: Daniele Galloppa.

Venezia-Modena, il pronostico di DDD

Per i Bookmakerscon una. A seguire troviamoe più indietro il Modena con una. Sarà sicuramente una partita da tenere d'occhio: seppur i veneziani partono avvantaggiati, negli scontri secchi vige sempre l'incertezza. L'esito più probabile resta il passaggio del turno dei padroni di casa.