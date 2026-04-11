Allo stadio Luigi Ferraris si affrontano Genoa e Sassuolo, match valido per la 32esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 12.30. I padroni di casa vanno a caccia di punti fondamentali, mentre i neroverdi vogliono dare continuità a un percorso fin qui sorprendente per consolidare le zone alte della classifica. Di seguito, le parole del tecnico Fabio Grosso in conferenza stampa alla vigilia della partita.
derbyderbyderby calcio italiano Verso Genoa-Sassuolo, Grosso suona la carica: “Vogliamo fare qualcosa di grande”
Conferenza stampa
Verso Genoa-Sassuolo, Grosso suona la carica: “Vogliamo fare qualcosa di grande”
Così l'allenatore degli emiliani alla vigilia della partita: "Daniele? Lo stimo tantissimo, ma domani ognuno guarderà al proprio orticello"