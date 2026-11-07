Nel panorama del giornalismo italiano, una delle firme più note ed importanti risponde al nome di Xavier Jacobelli, nel mondo del giornalismo da più di quarant'anni. Nel corso della sua carriera lavorativa, ha fatto parte di diverse redazioni importanti come la Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Tuttosport, Il Giorno ed anche Il Corriere dello Sport. Tra l'altro, di quest'ultima testata giornalistica è stato anche direttore per un periodo mentre dal 2018 al 2022 ha ricoperto il medesimo ruolo anche per Tuttosport. Il noto giornalista ha rilasciato una lunga intervista per Il Calcio Quotidiano nella quale oltre ad aver ripercorso la sua carriera, ha parlato anche della Nazionale Italiana e ha commentato anche gli attuali rendimenti di Napoli e Lazio.

Xavier Jacobelli: "Solo applausi per Gattuso. Credo molto nel Mancini bis"

Mati ad un soffio dal palo 🧉😮‍💨 pic.twitter.com/f4RkvQAfG1 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 6, 2026

Fino a questo momento della stagione, il Napoli che ha come allenatoreha ottenutotra. Di ciò, Jacobelli ne ha parlato dicendo: "Tutte queste partite perse sono un campanello d'allarme ed i motivi di questo periodo negativo sono tanti. Poi il mercato estivo non è stato all'altezza e questa stagione rischia di diventare anonima e domenica giocherà contro la Lazio". Parlando dei biancocelesti, invece, ha dichiarato: "Comunque vada, stanno facendo la storia. Gattuso è stato bravo a separare la squadra dalle tensioni tra tifosi e proprietà. Ha anche rivalutato giocatori che sembravano bolliti. Per quel che sta facendo, Gattuso merita solo applausi".Sulla favorita per lo, invece, ha dichiarato: "Per me è l'Inter che, con la vittoria in Champions, ha spazzato via le critiche post-derby. Però attenzione a Roma, Como e Milan". Successivamente, Jacobelli ha parlato della Nazionale allenata nuovamente da: "Io credo molto in lui. Dobbiamo qualificarci prima all'Europeo e poi al Mondiale. Non sarà un lavoro semplice, serve pazienza. La partenza in Nations League non dev'essere illusoria e va seguito l'esempio dell'Under 21 di Baldini, che ha condotto in maniera brillante la sua squadra all'Europeo di categoria del prossimo anno".