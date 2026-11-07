Le dichiarazioni a trecentosessanta gradi sul calcio italiano
Walter Zenga: "Ecco cosa ne penso di Gattuso alla guida della Nazionale"
Nel panorama del giornalismo italiano, una delle firme più note ed importanti risponde al nome di Xavier Jacobelli, nel mondo del giornalismo da più di quarant'anni. Nel corso della sua carriera lavorativa, ha fatto parte di diverse redazioni importanti come la Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Tuttosport, Il Giorno ed anche Il Corriere dello Sport. Tra l'altro, di quest'ultima testata giornalistica è stato anche direttore per un periodo mentre dal 2018 al 2022 ha ricoperto il medesimo ruolo anche per Tuttosport. Il noto giornalista ha rilasciato una lunga intervista per Il Calcio Quotidiano nella quale oltre ad aver ripercorso la sua carriera, ha parlato anche della Nazionale Italiana e ha commentato anche gli attuali rendimenti di Napoli e Lazio.
Xavier Jacobelli: "Solo applausi per Gattuso. Credo molto nel Mancini bis"Fino a questo momento della stagione, il Napoli che ha come allenatore Massimiliano Allegri ha ottenuto sette sconfitte tra Serie A e Champions League. Di ciò, Jacobelli ne ha parlato dicendo: "Tutte queste partite perse sono un campanello d'allarme ed i motivi di questo periodo negativo sono tanti. Poi il mercato estivo non è stato all'altezza e questa stagione rischia di diventare anonima e domenica giocherà contro la Lazio". Parlando dei biancocelesti, invece, ha dichiarato: "Comunque vada, stanno facendo la storia. Gattuso è stato bravo a separare la squadra dalle tensioni tra tifosi e proprietà. Ha anche rivalutato giocatori che sembravano bolliti. Per quel che sta facendo, Gattuso merita solo applausi".
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