Leao ha respinto le offerte arrivate da Galatasaray e Fenerbahce, ed ha raggiunto il Milan in Australia.
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C'è una domanda che, in questi caldi mesi di calciomercato, continua ad affannare i tifosi del Milan: che cosa farà Rafael Leao? Tramontata la pista che lo indirizzava verso la Turchia, il portoghese sta sicuramente pensando di rimanere con i rossoneri. Ma le possibilità di andare via non sono tramontate: secondo il giornalista inglese Ben Jacobs, Leao è stato proposto a tre squadre di Premier League.
Leao tra la Premier League e il futuro al MilanQuello turco non è un campionato che attira Leao. Del resto lui stesso ha detto di no alle offerte che arrivavano dal Galatasaray e dal Fenerbahce. L'offerta di prestito fatta dal secondo club, però, non soddisfaceva nemmeno il club italiano: Gerry Cardinale, infatti, ha chiarito che se ci sarà un trasferimento, sarà a titolo definitivo. L'ex Lille, nel frattempo, ha ricominciato a riconsiderare un eventuale proseguio della sua vita in rossonero. Leao è arrivato a Perth, si è aggregato al gruppo squadra e sta lavorando con impegno e dedizione. Oggi, inoltre, è anche entrato nel secondo tempo dell'amichevole derby contro l'Inter: in un paio di occasioni si è anche acceso. In una azione, in particolare, fornendo una ottima palla per Nkunku che ha poi sfiorato il gol.
Non tutto, però. è chiaro. E di certo il mercato non è fermo. Le possibilità che lasci il Diavolo, infatti, esistono ancora. Adesso, però, i riflettori sono puntati sulla Premier League, destinazione da lui maggiormente gradita. Secondo il noto giornalista inglese Ben Jacobs, Jorge Mendes e l'agente di Leao starebbero lavorando proprio in questa direzione. E il portoghese sarebbe stato proposto a tre club del massimo campionato d'Oltremanica: il Manchester United, l'Arsenal (che è la sua scelta numero uno) e il Leeds. Tre squadre con progetti tecnici e sportivi del tutto diversi ma che sono in grado di pagare gli otto milioni di stipendio richiesti dal milanista e i cinquanta milioni chiesti dal Milan per il suo cartellino.
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