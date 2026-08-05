C'è una domanda che, in questi caldi mesi di calciomercato, continua ad affannare i tifosi del Milan: che cosa farà Rafael Leao? Tramontata la pista che lo indirizzava verso la Turchia, il portoghese sta sicuramente pensando di rimanere con i rossoneri. Ma le possibilità di andare via non sono tramontate: secondo il giornalista inglese Ben Jacobs, Leao è stato proposto a tre squadre di Premier League.

Leao tra la Premier League e il futuro al Milan

Quello turcoLeao. Del resto lui stesso ha detto di no alle offerte che arrivavano dale dal. L'offerta di prestito fatta dal secondo club, però, non soddisfaceva nemmeno il club italiano: Gerry Cardinale , infatti, ha chiarito che se ci sarà un trasferimento, sarà a. L'ex, nel frattempo, ha ricominciato a riconsiderare un eventuale proseguio della sua vita in rossonero. Leao è arrivato a Perth, si è aggregato al gruppo squadra e sta lavorando con impegno e dedizione. Oggi, inoltre, è anche entrato nel secondo tempo dell': in un paio di occasioni si è anche acceso. In una azione, in particolare, fornendo una ottima palla perche ha poi sfiorato il gol.

CAIRATE, ITALY - MAY 22: Rafael Leao of AC Milan in action during AC Milan training session at Milanello on May 22, 2026 in Cairate, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Non tutto, però. è chiaro. E di certo il mercato non è fermo. Le possibilità che lasci il Diavolo, infatti, esistono ancora. Adesso, però, i riflettori sono puntati sulla Premier League, destinazione da lui maggiormente gradita. Secondo il noto giornalista inglese Ben Jacobs, Jorge Mendes e l'agente di Leao starebbero lavorando proprio in questa direzione. E il portoghese sarebbe stato proposto a tre club del massimo campionato d'Oltremanica: il Manchester United, l'Arsenal (che è la sua scelta numero uno) e il Leeds. Tre squadre con progetti tecnici e sportivi del tutto diversi ma che sono in grado di pagare gli otto milioni di stipendio richiesti dal milanista e i cinquanta milioni chiesti dal Milan per il suo cartellino.