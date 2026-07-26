L'esterno offensivo brasiliano potrebbe lasciare il club madrileno per trasferirsi ai gunners: operazione possibile
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L’Arsenal guarda al futuro del proprio reparto offensivo e mette nel mirino un nome da assoluto fuoriclasse: Vinicius Junior. L’esterno brasiliano del Real Madrid è finito tra i principali obiettivi dei Gunners nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo del contratto con il club spagnolo.
L’interesse dell’Arsenal è ancora in una fase iniziale e non sono stati avviati contatti ufficiali tra i club, ma l’idea avrebbe già trovato il consenso di tutte le componenti della società londinese. I campioni della Premier League valutano infatti Vinicius come il profilo ideale per alzare ulteriormente il livello dell’attacco e aggiungere talento, velocità e imprevedibilità alla squadra di Mikel Arteta.
Vinicius sarebbe il tassello perfetto per l’attacco dell’ArsenalUn eventuale arrivo del brasiliano rappresenterebbe un colpo di enorme portata per i Gunners. Vinicius Junior è oggi considerato uno degli esterni offensivi più decisivi del calcio mondiale: velocità devastante, qualità nel dribbling, capacità nell’uno contro uno e una crescente efficacia sotto porta lo rendono un giocatore capace di cambiare il volto di una squadra.
L’Arsenal negli ultimi anni ha costruito una rosa competitiva puntando su giovani di talento come Bukayo Saka, ma l’inserimento di un campione affermato come Vinicius garantirebbe un ulteriore salto di qualità. La possibilità di schierare un attacco con il brasiliano, Saka e gli altri elementi offensivi dei Gunners offrirebbe ad Arteta soluzioni tattiche di livello assoluto.
Il Real Madrid rischia di perderloIl contratto di Vinicius Junior con il Real Madrid è ormai vicino alla scadenza e, al momento, le trattative per il rinnovo non hanno registrato passi avanti significativi. Il club spagnolo non vuole certamente rischiare di perdere a parametro zero un giocatore acquistato nel 2018 dal Flamengo e diventato uno dei simboli della squadra.
La situazione potrebbe però attirare l’interesse dei grandi club europei. L’Arsenal osserva con attenzione e potrebbe approfittare di eventuali difficoltà nella trattativa tra il brasiliano e i Blancos. L'alternativa per i gunners è rappresentata da Barcola del PSG, più vicino però al Liverpool ora che il francese ha deciso di non rinnovare il suo contratto che lo lega al club parigino fino al 2028.
Numeri da fuoriclasseA Madrid Vinicius ha scritto pagine importanti della sua carriera: in otto stagioni ha collezionato 375 presenze, segnando 128 gol e fornendo 100 assist. Anche nella stagione 2025-26 ha confermato il proprio peso offensivo con 22 reti in tutte le competizioni, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore capace di incidere ai massimi livelli.
Il brasiliano ha inoltre impressionato ai Mondiali di quest’estate, disputando tutte e cinque le partite del Brasile e realizzando quattro gol prima dell’eliminazione agli ottavi di finale contro la Norvegia.
Per l’Arsenal, l’arrivo di Vinicius Junior rappresenterebbe molto più di un semplice acquisto: sarebbe il colpo simbolo delle ambizioni dei Gunners, un campione in grado di portare esperienza internazionale, qualità offensiva e quella capacità di decidere le grandi partite necessaria per puntare alla conquista della Champions League e confermarsi ai vertici del calcio inglese.
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