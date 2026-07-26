L’Arsenal guarda al futuro del proprio reparto offensivo e mette nel mirino un nome da assoluto fuoriclasse: Vinicius Junior. L’esterno brasiliano del Real Madrid è finito tra i principali obiettivi dei Gunners nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo del contratto con il club spagnolo.

L’interesse dell’Arsenal è ancora in una fase iniziale e non sono stati avviati contatti ufficiali tra i club, ma l’idea avrebbe già trovato il consenso di tutte le componenti della società londinese. I campioni della Premier League valutano infatti Vinicius come il profilo ideale per alzare ulteriormente il livello dell’attacco e aggiungere talento, velocità e imprevedibilità alla squadra di Mikel Arteta.

Vinicius sarebbe il tassello perfetto per l’attacco dell’Arsenal

Un eventuale arrivo del brasiliano rappresenterebbe un

per i Gunners.

è oggi considerato uno degli

: velocità devastante, qualità nel dribbling, capacità nell’uno contro uno e una crescente efficacia sotto porta lo rendono un giocatore capace di cambiare il volto di una squadra.

L’Arsenal negli ultimi anni ha costruito una rosa competitiva puntando su giovani di talento come Bukayo Saka, ma l’inserimento di un campione affermato come Vinicius garantirebbe un ulteriore salto di qualità. La possibilità di schierare un attacco con il brasiliano, Saka e gli altri elementi offensivi dei Gunners offrirebbe ad Arteta soluzioni tattiche di livello assoluto.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Il brasiliano Vinícius Júnior saluta i tifosi dopo la vittoria nell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Il Real Madrid rischia di perderlo

Il contratto di

con il

è ormai vicino alla scadenza e, al momento, le trattative per il rinnovo non hanno registrato

. Il club spagnolo non vuole certamente rischiare di perdere a

un giocatore acquistato nel 2018 dal

e diventato uno dei simboli della squadra.

La situazione potrebbe però attirare l’interesse dei grandi club europei. L’Arsenal osserva con attenzione e potrebbe approfittare di eventuali difficoltà nella trattativa tra il brasiliano e i Blancos. L'alternativa per i gunners è rappresentata da Barcola del PSG, più vicino però al Liverpool ora che il francese ha deciso di non rinnovare il suo contratto che lo lega al club parigino fino al 2028.

SEOUL, COREA DEL SUD - 10 OTTOBRE: Vinicius Jr (Brasile) in azione durante l'amichevole internazionale tra Corea del Sud e Brasile al Seoul World Cup Stadium, il 10 ottobre 2025 a Seoul, Corea del Sud. (Foto di Chung Sung-Jun/Getty Images)

Numeri da fuoriclasse

A Madrid Vinicius ha scritto pagine importanti della sua carriera: in

ha collezionato

, segnando

e fornendo

.

Anche nella stagione

ha confermato il proprio peso offensivo con

, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore capace di incidere ai massimi livelli.

Il brasiliano ha inoltre impressionato ai Mondiali di quest’estate, disputando tutte e cinque le partite del Brasile e realizzando quattro gol prima dell’eliminazione agli ottavi di finale contro la Norvegia.

Per l’Arsenal, l’arrivo di Vinicius Junior rappresenterebbe molto più di un semplice acquisto: sarebbe il colpo simbolo delle ambizioni dei Gunners, un campione in grado di portare esperienza internazionale, qualità offensiva e quella capacità di decidere le grandi partite necessaria per puntare alla conquista della Champions League e confermarsi ai vertici del calcio inglese.