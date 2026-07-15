Una prima offerta del Real Madrid era stata respinta: il club aveva messo sul piatto 150 milioni di euro.
Atletico Madrid, una rosa a centrocampo per una tifosa scomparsa: il gesto di Julian Alvarez
Un vero e proprio boom di gradimento per Julian Alvarez. Il talento classe 2000 in forza all'Atletico Madrid e titolare dell'Argentina, è al centro di vari rumors di mercato e dell'interesse di Arsenal, Barcellona e Paris Saint-Germain.
Transfer latest: Arsenal and Barcelona interested in Julian Alvarez as Inter Milan consider move for John Stones ✍️🚨 pic.twitter.com/aQzPF6XUbo— Sky Sports (@SkySports) July 15, 2026
Tutti vogliono Julian AlvarezTutti pazzi per Julian Alvarez. E come dargli torto? Il centravanti dei Colchoneros ha disputato una ottima stagione. Lo testimoniano le dieci reti messe a segno in Champions League, gli otto gol e i quattro assist a referto nel campionato spagnolo. Si sta facendo notare anche nel Mondiale: è titolare dell'Albiceleste ed ha segnato un gol nel quarto di finale contro la Svizzera. Già prima dell'inizio della Coppa del Mondo si parlava di lui come uomo mercato, in particolare con il forte interesse del Barcellona e con una offerta da 150 milioni arrivata all'Atletico dai rivali del Real Madrid.
Adesso, però, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato per l'attaccante argentino. E non è detto che il club allenato da Simeone sia in grado di trattenerlo o che lui voglia rimanere ancora una stagione in Spagna. Secondo Sky Sports Uk, infatti, l'Arsenal è interessato al giocatore e i due club sono in contatto. Si sarebbero già svolti dei colloqui tra le dirigenze e la trattativa potrebbe essere semplificata dal fatto che il direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta, fino allo scorso anno lavorava per la società spagnola.
La mega offerta del club blaugranaL'Atletico Madrid, però, non vorrebbe cederlo. Anche perché la preferenza di Alvarez, in caso di una cessione, andrebbe al Barcellona. In ogni caso, al momento, esiste anche una differenza di valutazione molto alta tra il club londinese e i Colchoneros. Nemmeno un primo tentativo fatto dal club blaugrana è andato a buon fine: l'offerta di poco superiore a 100 milioni rimane sul tavolo ma non è considerata sufficiente. La società del presidente Laporta, però, sembra determinata e starebbe preparando una offerta da 130 milioni di euro più i bonus. Più defilato ma altrettanto interessato c'è anche il PSG. Il giocatore, comunque, è ancora impegnato nel Mondiale e del suo futuro parlerà solo dopo il suo rientro in Spagna.
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