Un vero e proprio boom di gradimento per Julian Alvarez. Il talento classe 2000 in forza all'Atletico Madrid e titolare dell'Argentina, è al centro di vari rumors di mercato e dell'interesse di Arsenal, Barcellona e Paris Saint-Germain.

Transfer latest: Arsenal and Barcelona interested in Julian Alvarez as Inter Milan consider move for John Stones ✍️🚨 pic.twitter.com/aQzPF6XUbo — Sky Sports (@SkySports) July 15, 2026

Tutti vogliono Julian Alvarez

. E come dargli torto? Il centravanti dei Colchoneros ha disputato una ottima stagione. Lo testimoniano le dieci reti messe a segno in, gli otto gol e i quattro assist a referto nel campionato spagnolo. Si sta facendo notare anche nel Mondiale : è titolare dell'Albiceleste ed ha segnato un gol nel quarto di finale contro la. Già prima dell'inizio della Coppa del Mondo si parlava di lui come uomo mercato, in particolare con il forte interesse del Barcellona e con unaarrivata all'Atletico dai rivali del Real Madrid

Adesso, però, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato per l'attaccante argentino. E non è detto che il club allenato da Simeone sia in grado di trattenerlo o che lui voglia rimanere ancora una stagione in Spagna. Secondo Sky Sports Uk, infatti, l'Arsenal è interessato al giocatore e i due club sono in contatto. Si sarebbero già svolti dei colloqui tra le dirigenze e la trattativa potrebbe essere semplificata dal fatto che il direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta, fino allo scorso anno lavorava per la società spagnola.

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