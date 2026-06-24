Nel bel mezzo del caso Julian Alvarez, l'Atletico Madrid pensa al mercato in entrata e punta a rinforzare la fascia sinistra. Alejandro Grimaldo sarebbe infatti a un passo dal diventare un nuovo giocatore dei colchoneos, con il club madridista e il Bayer Leverkusen ormai vicinissimi alla definizione dell'accordo.

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Accordo in chiusura tra Atletico e Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto,potrebbe presto tornare inalla corte di. Il terzino sinistro, scuola, non ha mai nascosto il desiderio di tornare nella sua nazione e, nelle ultime ore, potrebbe lasciare la Bundesliga per far ritorno nel massimo campionato spagnolo.

LEVERKUSEN, GERMANIA - 22 APRILE: Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen 04 in azione durante la semifinale di Coppa di Germania tra Bayer 04 Leverkusen e FC Bayern Monaco alla BayArena il 22 aprile 2026 a Leverkusen, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Sempre secondo Matteo Moretto, Grimaldo, in scadenza con il Bayer Leverkusen nel 2027, avrebbe accettato un contratto triennale (più un anno di prolungamento) dell'Atletico Madrid. Dopo il sì del giocatore, le due società sarebbero ora in trattativa per chiudere l'operazione, possibilmente in giornata, ad una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro (bonus compresi), secondo le stime del noto esperto di calciomercato.

El Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen están ultimando el acuerdo por Alejandro Grimaldo y se espera que las partes puedan cerrar la negociación a lo largo de hoy. pic.twitter.com/sIhlp7kigU — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 24, 2026

Simeone ritrova un esterno di spinta

L'arrivo dell'ex, ora impegnato con le Furie Rosse al Mondiale , rappresenterebbe un innesto importante per il sistema di gioco dell'. Il terzino/esterno spagnolo garantisce qualità, esperienza internazionale e una spiccata propensione offensiva, caratteristiche che, per una formazione come quella dei colchoneros e per il calcio giocato in, potrebbero garantire un grande passo in avanti.

Nella sua ultima stagione al Bayer Leverkusen, Grimaldo ha collezionato ben 46 presenze (4038' minuti) tra Bundesliga, Champions League e Coppa DFB mettendo a referto un complessivo di ben 14 gol e 12 assist. Infine, nel suo palmares, il classe '95 vanta tra i suoi grandi successi: un doblete tedesco nel 2024 (Bundesliga e Coppa di Germania), quattro campionati portoghesi e la vittoria dell'Europeo 2024 con la Spagna.

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