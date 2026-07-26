I tifosi del Napoli accolgono Allegri con "Chi non salta juventino è"

L’Atlético Madrid cambia strategia sul mercato e si prepara a una vera e propria mini rivoluzione della rosa. Dopo aver completato tre importanti operazioni in entrata, il club biancorosso ha raggiunto un punto in cui diventa necessario alleggerire la squadra e generare nuove entrate.

Gli arrivi di Kang-in Lee, Grimaldo e Hjulmand hanno portato la spesa estiva dell’Atlético a circa 90 milioni di euro esclusi i bonus, svuotando di fatto le casse della società. Ora la priorità per il direttore sportivo Mateu Alemany è chiara: vendere per finanziare nuovi eventuali movimenti di mercato.

Cinque nomi nella lista delle cessioni dell’Atlético

Alla sua prima sessione estiva da dirigente dei

, Alemany è entrato nella seconda fase del mercato, quella dedicata alle uscite. Sul tavolo ci sono cinque nomi considerati sacrificabili:

.

Colchoneros

L’obiettivo è quello di ottenere il massimo possibile dalle loro cessioni, anche se le situazioni sono differenti. Alcuni giocatori potrebbero garantire un’importante plusvalenza, mentre per altri il club punta soprattutto a liberare spazio salariale.

MADRID, SPAIN - APRIL 14: Matteo Ruggeri of Atletico de Madrid reacts during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Club Atlético de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Almada il primo candidato alla partenza

Tra i giocatori destinati più probabilmente a lasciare Madrid c’è

. L’argentino sembra essere il candidato principale a portare liquidità nelle casse dell’Atlético, soprattutto dopo il mancato trasferimento di

, operazione che avrebbe permesso soltanto di liberarsi del contratto del difensore.

Almada ha già ricevuto proposte dall’Arabia Saudita e dal River Plate, ma la destinazione più concreta al momento sembra essere il Flamengo, pronto a chiudere la sua breve esperienza al Metropolitano.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 18: Thiago Almada of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and CA Osasuna at Riyadh Air Metropolitano on October 18, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Sorloth e Ruggeri attirano la Serie A

Altri due giocatori che potrebbero salutare sono

e

.

L’attaccante norvegese, nonostante numeri importanti sotto porta, non è mai riuscito a conquistare definitivamente un ruolo da titolare nelle gerarchie di mister

. L’arrivo di nuovi elementi offensivi potrebbe spingerlo verso una nuova avventura, con diversi club italiani interessati al suo profilo.

Anche Ruggeri potrebbe cambiare squadra. L’arrivo di Grimaldo rischia infatti di ridurre il suo spazio sulla fascia e la Serie A rappresenta una possibile soluzione per il laterale italiano, molto apprezzato nel campionato nazionale.

BARCELONA, SPAIN - APRIL: Jose Gimenez of Atletico Madrid reacts following the LaLiga Santander match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou on April 23, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Lemar e Giménez, due situazioni diverse

Le situazioni di

e

sono invece più complesse. Il francese è da tempo alle prese con una fase altalenante della sua esperienza a Madrid e una sua partenza permetterebbe al club di ridurre il monte ingaggi.

Diverso il discorso per Giménez, uno dei leader storici della difesa dell’Atlético. La sua eventuale cessione sarebbe una scelta molto più delicata, ma potrebbe diventare necessaria davanti a un’offerta importante.

L’Atlético Madrid ha quindi iniziato una nuova fase del proprio progetto: dopo aver investito sul mercato con acquisti mirati, ora è il momento delle cessioni strategiche. La missione di Alemany sarà trasformare gli esuberi in risorse economiche per completare una rosa che punta a tornare protagonista nella stagione 2026-27.