Dopo due stagioni con la maglia dell'Udinese, per Arthur Atta è arrivato il momento di salutare i bianconeri e i suoi tifosi per iniziare una nuova avventura con la maglia della Fiorentina che l'ha acquistato per 27 milioni di euro a cui si aggiungeranno 5 milioni di euro di bonus legati al rendimento e agli obiettivi stagionali.

Nell'ultimo campionato di Serie A ha collezionato 32 presenze, 5 gol e 3 assist contribuendo al decimo posto raggiunto dai friulani con 50 punti, 8 in più rispetto alla stagione 2024/2025 in cui il centrocampista francese non era mai riuscito a gonfiare la rete.

Atta saluta l'Udinese: la lettera del giocatore

Dopo l'ufficialità del suo trasferimento allaha voluto salutare l'Udinese e i suoi tifosi con una commovente lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram. Un messaggio ricco di, nel quale il centrocampista francese ha ripercorso i due anni trascorsi in Friuli, ringraziando il club, i compagni, lo staff e tutti coloro che lo hanno accompagnato nella sua crescita.

UDINE, ITALIA - 18 APRILE: Arthur Atta dell'Udinese durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Parma Calcio 1913 allo Stadio Friuli il 18 aprile 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Ecco la lettera pubblicata dal giocatore: "Cari tifosi dell’Udinese, volevo ringraziarvi per questi due anni bellissimi. È stato davvero un piacere aver fatto parte di questa squadra, di questa società. Di vedervi sempre con il vostro sostegno. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro.

Grazie a tutto lo staff, che mi ha permesso di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi. Un grazie speciale anche ai fisioterapisti, ai magazzinieri e a tutta la società per la loro disponibilità e gentilezza. Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi. Grazie di cuore a tutti".