Jesse Bisiwu sta vivendo il momento più alto della sua carriera, con il classe 2008 che è da oggi un nuovo giocatore del Barcellona. Arrivato dal Club Brugge, il 18 enne ha firmato nelle ultime ore un contratto fino al 2031. Subito dopo la presentazione, avvenuta questa mattina, l'attaccante belga ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passaggio al club catalano e le sensazioni nel cominciare questa nuova sfida. Ecco le sue parole.

Barcellona, Bisiwu: "Lavorare sodo e imparare il più possibile"

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Interrogato sul fatto che avesse già parlato con Hansi Flick,

Bisiwu

ha risposto: "Hansi mi ha accolto molto bene, abbiamo parlato un paio di volte ed è molto facile capire cosa devo fare quest'anno: lavorare sodo e imparare il più possibile".

Questa mattina è ufficialmente cominciata l'avventura al Barcellona per Jesse. A 18 anni, l'attaccante belga si prepara ad affrontare quella che sarà una grande sfida in uno dei club più titolati del calcio mondiale ma l'exnon prova affatto paura per questo. Tutto il contrario. Dopo la presentazione insieme al presidente Joao, il neo attaccante del Barça ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dichiarando di aver realizzato il suo sogno da bambino.Come infatti il belga ha dichiarato: "Essere qui e vederlo con i miei occhi è una sensazione diversa, sono molto felice di essere qui. Da piccolo ho sempre sognato di giocare per un grande club come il Barça, quindi essere qui è un sogno che si avvera per me".

Riguardo all'accoglienza ricevuta dalla squadra, ha commentato: "Tutti sono stati molto premurosi e ne sono molto grato. In questa stagione lavorerò sodo e darò il massimo, e vedremo come andrà. Voglio dare tutto per questa maglia". Ancora non può sapere lo spazio che avrà a disposizione dato il grande valore della rosa blaugrana ma una cosa è certa per il 18 enne: "Quando l'allenatore avrà bisogno di me, ci sarò. Voglio solo impegnarmi al massimo per essere pronto".