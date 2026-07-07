Il Barcellona vuole ripetere le ultime due annate e se possibile fare anche di meglio. Con Hansi Flick, i catalani hanno portato a casa gli ultimi due campionati spagnoli dominando in lungo e in largo. La fase iper offensiva e ultra offensiva dell'ex CT della Germania ha permesso al Barça di diventare una vera e propria macchina da gol. Tuttavia, la qualità dei singoli non si misura solo coi nomi dei 4 davanti, bensì anche dalle retrovie. Joao Cancelo è già tornato a casa dalla Coppa del Mondo centro-nord-americana. Il suo Portogallo non ha trovato le giuste contromisure alla Spagna che grazie a una rete di Mikel Merino ha sconfitto i portoghesi, eliminandoli così dal Mondiale 2026. Ora per lui si apre il tempo delle vacanze e del riposo, ma il telefono continuerà a squillare perché il Barça punta ancora forte su di lui.

Cancelo può tornare al Barcellona

LEIRIA, PORTOGALLO - 10 GIUGNO: Joao Cancelo del Portogallo durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Joao Cancelo ha giocato la seconda metà della stagione con il Barcellona. Il terzino portoghese non voleva rischiare di perdere l'occasione Mondiale e così in gennaio ha deciso di lasciare l'Al-Hilal, dove giocava dall'estate 2024, per trasferirsi in Catalogna. Coi blaugrana, Cancelo aveva già giocato nel 2023-24, lasciando un buon ricordo alla tifoseria culé. Vedendo le buone prestazioni offerte da gennaio in poi, la dirigenza guidata da Deco ha deciso di riprendere le negoziazioni con il club arabo, dato che il terzino era arrivato in prestito secco per 6 mesi.

🚨🚨| JUST IN: Barcelona are close to signing João Cancelo in a deal worth 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 €𝟏𝟎𝐌. 🤝🇵🇹



The full-back set to sign a two-year contract.



[@sport] pic.twitter.com/kPVA53c8bJ — CentreGoals. (@centregoals) July 7, 2026

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, le negoziazioni starebbero andando spedite. Il club blaugrana è fiducioso di riuscire a concludere la trattativa positivamente e non vede l'ora di regalarlo nuovamente a Hansi Flick. L'unico ostacolo al trasferimento attualmente sarebbe la rescissione del contratto del calciatore, che guadagna parecchi milioni. Tuttavia, questa non dovrebbe rappresentare uno scoglio insormontabile, data la grande voglia del Barça di riportare a casa il portoghese.