Il nome di Michael Olise è sulla bocca di tutti nelle ultime settimane. Anzi, forse da quasi un anno. L'attaccante francese ha vissuto una crescita esponenziale durante le ultime due stagioni, con la scorsa che potrebbe averlo definitivamente consacrato fra i 5 migliori giocatori al mondo. Il giocatore del Bayern Monaco, dopo le ottime annate col Crystal Palace, è passato a giocare in Bundesliga per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Dopo un 2024-2025 da 17 reti e 18 assist, Olise si è preso tutto con i suoi 22 gol e 26 assist nella strepitosa annata appena trascorsa.

Le magnifique coup franc indirect de Michael Olise face à l'Italie, à revoir encore et encore 🤩 pic.twitter.com/kgQsOoXDlL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2026

Olise e il rinnovo complicato col Bayern Monaco

Il gioco dilo ha fatto crescere attraverso le connessioni relazionali con gli altri elementi d'élite del reparto offensivo e il Mondiale (7 assist) lo ha elevato ulteriormente di status, avvicinandolo al Pallone d'Oro. Negli ultimi giorni, l'ala francese ha trascinato la nazionale transalpina alla vittoria contro ile al pareggio contro l'Italia, grazie alle sue due perle.L'inizio da top player assoluto di stagione di Olise sta mettendo parecchie pressioni sulle spalle dei dirigenti bavaresi. Infatti, dopo le prestazioni iniziali (8 reti e 3 assist in 7 partite), la dirigenza del Bayern Monaco ha iniziato a lavorare suldel giocatore, cercato con insistenza dal Real Madrid in estate.

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Michael Olise (Francia) reagisce dopo aver subito un intervento da parte di Daniel Maldini (Italia, non nell'inquadratura) durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France, il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il clima attorno al rinnovo di Olise sarebbe colmo di incertezza. I colloqui ufficiali non sono ancora partiti perché il calciatore francese non avrebbe ancora dato nessuna garanzia di voler continuare a giocare per il Bayern Monaco. Nelle ultime settimane, lo stesso quotidiano tedesco aveva rilanciato una possibile offerta di prolungamento, che permetteva ad Olise di guadagnare 24 milioni di euro, ma che riservava ancora dei dubbi sulla presenza o meno di una clausola rescissoria da oltre 200 milioni di euro. Stasera, l'ala sarà impegnata nella sfida di Nations League contro il Belgio, in attesa di capire quale sarà il suo futuro a lungo termine.