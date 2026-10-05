L'ex Crystal Palace è nel suo momento di forma migliore: tuttavia, i suoi prossimi passi sono ancora avvolti nell'incertezza
Manca il decimo? C'è Olise! Il francese gioca con dei ragazzi a New York
Il nome di Michael Olise è sulla bocca di tutti nelle ultime settimane. Anzi, forse da quasi un anno. L'attaccante francese ha vissuto una crescita esponenziale durante le ultime due stagioni, con la scorsa che potrebbe averlo definitivamente consacrato fra i 5 migliori giocatori al mondo. Il giocatore del Bayern Monaco, dopo le ottime annate col Crystal Palace, è passato a giocare in Bundesliga per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Dopo un 2024-2025 da 17 reti e 18 assist, Olise si è preso tutto con i suoi 22 gol e 26 assist nella strepitosa annata appena trascorsa.Il gioco di Kompany lo ha fatto crescere attraverso le connessioni relazionali con gli altri elementi d'élite del reparto offensivo e il Mondiale (7 assist) lo ha elevato ulteriormente di status, avvicinandolo al Pallone d'Oro. Negli ultimi giorni, l'ala francese ha trascinato la nazionale transalpina alla vittoria contro il Belgio e al pareggio contro l'Italia, grazie alle sue due perle.
Olise e il rinnovo complicato col Bayern MonacoL'inizio da top player assoluto di stagione di Olise sta mettendo parecchie pressioni sulle spalle dei dirigenti bavaresi. Infatti, dopo le prestazioni iniziali (8 reti e 3 assist in 7 partite), la dirigenza del Bayern Monaco ha iniziato a lavorare sul rinnovo del giocatore, cercato con insistenza dal Real Madrid in estate.
Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il clima attorno al rinnovo di Olise sarebbe colmo di incertezza. I colloqui ufficiali non sono ancora partiti perché il calciatore francese non avrebbe ancora dato nessuna garanzia di voler continuare a giocare per il Bayern Monaco. Nelle ultime settimane, lo stesso quotidiano tedesco aveva rilanciato una possibile offerta di prolungamento, che permetteva ad Olise di guadagnare 24 milioni di euro, ma che riservava ancora dei dubbi sulla presenza o meno di una clausola rescissoria da oltre 200 milioni di euro. Stasera, l'ala sarà impegnata nella sfida di Nations League contro il Belgio, in attesa di capire quale sarà il suo futuro a lungo termine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA