Croazia-Spagna arriva nel momento più difficile dell'era Bilić. Il 7-0 subito contro l'Inghilterra ha lasciato ferite che difficilmente possono essere cancellate in tre giorni, ma martedì 6 ottobre 2026 alle 20:45 il Poljud di Spalato offrirà immediatamente ai croati un'altra partita di enorme peso. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall'altra parte ci sarà però la nazionale che nessuno riesce a battere. La Spagna ha conquistato nove punti su nove nel Gruppo A3 e ha portato a 41 la propria serie di partite consecutive senza sconfitte. Otto giorni fa ha già travolto 4-1 la Croazia: stavolta Modrić e compagni avranno il proprio pubblico alle spalle, ma soprattutto la necessità di dimostrare che il tracollo contro l'Inghilterra non ha definitivamente compromesso il loro cammino. Per orientarti tra gli appuntamenti sportivi in programma, SCOPRI LE DIRETTE DELLA GIORNATA SU GOLDBET, CONSULTA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure VERIFICA COSA PUOI SEGUIRE SU VINCITÙ.

Croazia-Spagna gratis in TV: la partita passa anche su Canale 20

Perci sarà una possibilità in più rispetto a molte delle partite di Nations League tra nazionali straniere. La sfida del Poljud sarà infatti trasmessa, con calcio d'inizio fissato alle. La telecronacasarà affidata a, affiancato daal commento tecnico. Chi preferisce seguire l'incontro online senza utilizzare la pay TV potrà farlo attraverso, dove sarà disponibile la diretta streaming gratuita.

Croazia-Spagna avrà contemporaneamente anche una copertura integrale su Sky. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, canale 201, e sarà quindi disponibile per gli abbonati della piattaforma. In questo caso la telecronaca sarà di Dario Massara. La diretta Sky sarà accessibile online anche attraverso NOW, con il pass che comprende l'offerta sportiva, e Sky Go per gli abbonati Sky. Le possibilità per seguire la gara saranno quindi quattro: televisione gratuita su Canale 20, streaming gratuito su Mediaset Infinity, diretta Sky Sport Uno oppure streaming tramite NOW e Sky Go.

Sette gol in una sera: la Croazia deve ricostruire prima di tutto la difesa

Nove punti su nove: la Spagna non ha ancora rallentato

La terza giornata ha lasciato allaun risultato difficilissimo da assorbire. L'Inghilterra si è imposta 7-0 a Spalato , infliggendo alla nazionale di Bilić una delle sconfitte più pesanti della sua storia. Il problema, però, non riguarda soltanto l'ultima partita. Laha già incassatoe occupa la terza posizione del Gruppo A3 con tre punti. Anche il precedente contro laaveva mostrato le difficoltà della linea arretrata: ilaveva infatti permesso alla Roja di trovare spazi con grande continuità.deve quindi intervenire soprattutto sull'equilibrio della squadra. Il talento a centrocampo non manca, con Modrić e Kovačić ancora chiamati a governare il possesso, ma contro una Spagna così efficace servirà innanzitutto ridurre gli spazi concessi tra centrocampo e difesa.Lasta vivendo una situazione diametralmente opposta. Tre partite dihanno prodotto. Dopo aver battuto Inghilterra e Croazia, la squadra di Luis de la Fuente ha superato anche la Repubblica Ceca per. Il risultato ha ulteriormente allungato una serie impressionante. I campioni del mondo sono arrivati a. La trasferta dioffre adesso la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione. Vincere ancora contro la Croazia significherebbe arrivare alle ultime due giornate con dodici punti e una posizione di enorme vantaggio nel girone.

OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Rodri della Spagna segna il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca al Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Modrić deve rallentare una Spagna che vuole tenere il pallone: la chiave tattica

Ladifficilmente può permettersi una partita aperta come quella vista contro l'Inghilterra. La presenza contemporanea dipuò diventare fondamentale proprio per togliere ritmo alla Spagna. Conservare il pallone, obbligare gli avversari ad abbassare la pressione e scegliere con attenzione quando accelerare rappresentano alcune delle strade a disposizione di Bilić. Il problema arriverà quando il possesso passerà agli spagnoli.

Zubimendi e Pedri hanno qualità sufficienti per controllare la zona centrale, mentre Lamine Yamal può costringere la Croazia a modificare continuamente le proprie distanze sulla fascia. Anche gli inserimenti provenienti dal centrocampo possono creare problemi a una difesa che nelle prime tre giornate ha mostrato enormi difficoltà nel proteggere l'area. Per la Croazia sarà quindi essenziale evitare che la partita si spezzi. Più aumenteranno gli spazi, più il confronto rischierà di favorire la squadra di De la Fuente.

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Le probabili formazioni di Croazia-Spagna

Ladovrebbe affidarsi atra i pali, con Smolčić, Šutalo, Vušković e Gvardiol in difesa. Modrić e Kovačić rimangono i riferimenti principali del centrocampo, mentre Ivanović, Pašalić e Vlašić possono muoversi alle spalle didovrebbe rispondere con il consueto. Unai Simón sarà il portiere, con Fresneda, Cubarsí, Huijsen e Cucurella in difesa. Fermín López, Zubimendi ecomporranno il centrocampo, mentre Lamine Yamal e Muñoz accompagneranno Oyarzabal nel reparto offensivo.

Croazia (4-2-3-1): Livaković; Smolčić, Šutalo, Vušković, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Ivanović, Pašalić, Vlašić; Matanović. Ct Bilić.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Fresneda, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Fermín López, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Muñoz. Ct De la Fuente.

Croazia-Spagna: data, orario e dove vederla