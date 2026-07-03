Reduce da un Mondiale terminato precocemente con l'Olanda, che è stata eliminata ai calci di rigore dal Marocco ai sedicesimi di finale, Nathan Aké è pronto per iniziare una nuova stagione dopo l'addio al Manchester City. Con la maglia dei Citizens ha scritto la storia, collezionando in totale 177 presenze riuscendo a vincere 4 Premier League e soprattutto la Champions League nel 2023 contro l'Inter di Inzaghi, la prima nella storia della Manchester azzurra.

Adesso l'esperto difensore olandese è pronto a vestire la maglia del Fenerbahce in Turchia, con l'obiettivo di interrompere il recente dominio del Galatasaray e riportare il titolo in gialloblù.

Aké al Fenerbahce: il comunicato ufficiale

è un nuovo giocatore del Fenerbahce, con il club turco che ha chiuso, assicurandosi il difensore olandese del. L’operazione è stata confermata dai canali di comunicazione ufficiali del club e aumenta le speranze dei tifosi turchi di vederedopo più di 10 anni dall'ultima vittoria del titolo.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 SETTEMBRE: Nathan Aké del Manchester City applaude i tifosi dopo la partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City all'Emirates Stadium il 21 settembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Secondo quanto comunicato dal club turco, l’accordo è stato raggiunto dopo una trattativa rapida, segnata dalla volontà del Fenerbahce di rinforzare in maniera significativa la propria retroguardia in vista della nuova stagione. Il difensore classe 1995 rappresenta un innesto di esperienza internazionale e qualità, in linea con la strategia del club di alzare il livello della rosa con profili di prima classe per contrastare il dominio dei rivali del Galatasaray e per provare a vincere il titolo che manca dal 2014.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato nel sito ufficiale del Fenerbahce: "Il nostro club ha raggiunto un accordo e ha firmato un contratto con Nathan Aké, giocatore della nazionale olandese. Aké, che ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA 2026, si unirà alla nostra squadra nel ritiro austriaco dopo il suo periodo di congedo".