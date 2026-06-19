Il Como continua ad osservare attentamente il mercato portoghese. Dopo essere stato accostato a voci con protagonista Geny Catamo, il club lariano avrebbe messo nel mirino un altro giocatore dello Sporting, ossia Pedro Goncalves. L'indiscrezione arriva direttamente dal Portogallo e apre ad uno scenario piuttosto interessante.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

A Bola sgancia la bomba: il Como si muove per Goncalves

L'indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano portoghese 'A Bola', secondo cui ilavrebbe manifestato il propri interesse per, conosciuto in Portogallo come 'Pote'. Il club diavrebbe già fatto sapere ai rappresentati del giocatore e aimpegnato nella gestione dell'operazione, di voler portare il fantasista classe 1998 in Italia. Sempre secondo il quotidiano, il progetto del Como sarebbe ritenuto molto interessante dal giocatore, che potrebbe disputare lae allo stesso tempi inserirsi in un club in costante crescita.

LONDRA, INGHILTERRA - 15 APRILE: Pedro Goncalves dello Sporting Clube de Portugal durante la partita di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Sporting Clube de Portugal all'Arsenal Stadium il 15 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Lo Sporting valuta il cartellino intorno ai 30 milioni, nonostante un contratto ancora in vigore fino al 2030, oltre che alla clausola rescissoria fissata a 80 milioni. Sul giocatore restano anche alcuni interessamenti dell'Arabia Saudita, ma la destinazione italiana sarebbe ritenuta più stimolante.

Come si sposerebbe con il calcio di Fabregas

Caricamento post Instagram...

rappresenterebbe un profilo perfettamente in linea con il calcio proposto da, anche per via della sua duttilità tecnica: può giocare da trequartista, seconda punta o anche esterno offensivo, unendo qualità tecnica, intelligenza tattica e un notevole fiuto del gol. È un giocatore capace di muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e rifinire l'azione, senza rinunciare agli inserimenti in area e alla conclusione dalla distanza. La suapermetterebbe al tecnico spagnolo di schierarlo in diversi sistemi di gioco, aumentando ulteriormente la qualità offensiva di una squadra già a livello tecnico protagonista nell'ultimaNella sua stagione d'esordio, d'altronde,ha conquistato il titolo di capocannoniere con, mantenendo da quel momento un rendimento di altissimo livello e arrivando a realizzarein oltre

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365