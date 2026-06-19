Il club di Cesc Fabegas avrebbe già mosso i primi passi per il portoghese: lo Sporting chiede circa 30 milioni.
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
Il Como continua ad osservare attentamente il mercato portoghese. Dopo essere stato accostato a voci con protagonista Geny Catamo, il club lariano avrebbe messo nel mirino un altro giocatore dello Sporting, ossia Pedro Goncalves. L'indiscrezione arriva direttamente dal Portogallo e apre ad uno scenario piuttosto interessante.
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A Bola sgancia la bomba: il Como si muove per GoncalvesL'indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano portoghese 'A Bola', secondo cui il Como avrebbe manifestato il propri interesse per Pedro Goncalves, conosciuto in Portogallo come 'Pote'. Il club di Cesc Fabregas avrebbe già fatto sapere ai rappresentati del giocatore e a Jorge Mendes, impegnato nella gestione dell'operazione, di voler portare il fantasista classe 1998 in Italia. Sempre secondo il quotidiano, il progetto del Como sarebbe ritenuto molto interessante dal giocatore, che potrebbe disputare la Champions League e allo stesso tempi inserirsi in un club in costante crescita.
Lo Sporting valuta il cartellino intorno ai 30 milioni, nonostante un contratto ancora in vigore fino al 2030, oltre che alla clausola rescissoria fissata a 80 milioni. Sul giocatore restano anche alcuni interessamenti dell'Arabia Saudita, ma la destinazione italiana sarebbe ritenuta più stimolante.
Come si sposerebbe con il calcio di FabregasPedro Goncalves rappresenterebbe un profilo perfettamente in linea con il calcio proposto da Fabregas, anche per via della sua duttilità tecnica: può giocare da trequartista, seconda punta o anche esterno offensivo, unendo qualità tecnica, intelligenza tattica e un notevole fiuto del gol. È un giocatore capace di muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e rifinire l'azione, senza rinunciare agli inserimenti in area e alla conclusione dalla distanza. La sua duttilità permetterebbe al tecnico spagnolo di schierarlo in diversi sistemi di gioco, aumentando ulteriormente la qualità offensiva di una squadra già a livello tecnico protagonista nell'ultima Serie A.
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