Pierre Sage, ex allenatore di Lione e Lens, nell'ultima stagione è riuscito a guadagnare rispetto a livello internazionale arrivando addirittura secondo in Ligue 1. Il capolavoro della sua annata è stato però il trionfo nella Coppa di Francia, vinta in finale contro il Nizza, che ha regalato al Lens il secondo storico trofeo nazionale in tutta la sua storia, convincendo il Crystal Palace a puntare su di lui per la prossima stagione dopo l'addio di Oliver Glasner.

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I dettagli sull'operazione che porterà Sage sulla panchina del Crystal Palace

Come riportato da Fabrizio Romano, Pierre Sage è vicinissimo ad essere il nuovo allenatore del Crystal Palace, con cui ha firmerà un contratto fino al 2029 con la possibilità di prolungarlo per un'ulteriore annata

. Il tecnico francese, noto per le sue grandi doti di gestione del gruppo e la capacità di valorizzare i talenti, arriva in un club che ha appena vissuto la parentesi più gloriosa della sua storia. Infatti, dopo ben, la squadra londinese ha rotto il suo storico digiuno conquistando ben tre trofei nel giro di soli 12 mesi sotto la guida di, ovvero lae la, oltre al

LEIPZIG, GERMANIA - 27 MAGGIO: Dean Henderson del Crystal Palace solleva il trofeo della UEFA Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale di UEFA Conference League 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'arrivo di Sage si inserisce nella volontà della squadra inglese di mantenere alta l'asticella delle ambizioni, dando continuità al modulo già assimilato dalla rosa. Il tecnico ha accettato la sfida della Premier League e della prossima Europa League dopo aver compiuto una vera e propria impresa nell'ultima stagione sulla panchina del Lens, finendo in un ambiente molto simile in cui si vuole mantenere un certo livello per continuare a regalare gioia ai tifosi che, fino a un paio di stagioni fa, non potevano neanche immaginarsi di vedere la propria squadra del cuore alzare un trofeo.