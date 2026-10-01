Matteo Darmian riparte dal Bologna. Il difensore azzurro, rimasto svincolato a giugno dopo la fine dell'esperienza all'Inter, avrebbe trovato l'accordo con il club rossoblu per tornare a calcare i campi della massima serie del calcio italiano.

Darmian riparte dal Bologna dopo l'addio all'Inter

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il suo ormai celebre here we go, sarebbe tutto fatto per l'arrivo a Bologna di. Il terzino ex Manchester United eavrebbe infatti trovato l'accordo con la società rossoblu e, nelle prossime ore, dovrebbe firmare un contratto di un anno.

L'arrivo di Matteo Darmian, ovviamente, non sarebbe frutto del caso, ma una conseguenza del grave infortunio rimediato da Emil Holm nei giorni precedenti, proprio durante la sosta per le nazionali.

🚨🔴🔵 Bologna have agreed deal to sign Matteo Darmian as free agent, here we go!



Italian fullback joins on one year deal after leaving Inter on a free in June. Follows Emil Holm’s long injury. 🇮🇹 pic.twitter.com/5QMpgK40VD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

Il Bologna corre ai ripari dopo l'infortunio di Holm

L'allarme che ha riportato i felsinei sul mercato è scattato venerdì 25 settembre, durante la partita tra Svezia e Romania. In occasione del match di, lo svedese Emil Holm ha riportato infatti un grave infortunio al tendine della coscia destra che lo costringerà a rimanere fermo ai box per i prossimi 4-6 mesi, come annunciato dal club rossoblu nel comunicato ufficiale: "In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese indello scorso venerdì 25 settembre, questa mattinaè stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del. L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione.".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Matteo Darmian di FC Internazionale celebra il 21° trofeo scudetto durante la festa di FC Internazionale alla Terrazza Duomo 21 il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Una situazione che, di conseguenza, ha costretto il club rossoblu a correre in fretta ai ripari, pescando dalla lista degli svincolati. La possibile firma di Darmian (in attesa dell'annuncio ufficiale), dunque, rappresenta una soluzione molto importante sia per il club bolognese ma, soprattutto, un'occasione di rilancio per il difensore classe '89.