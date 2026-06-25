Aurelio De Laurentiis mantiene il massimo riserbo sul futuro allenatore del Napoli. Il presidente del club azzurro, pur lasciando intendere il probabile arrivo dell'ex tecnico di Juventus e Milan, ha deciso di non pronunciarsi o commentare il nome della prossima guida della panchina del Napoli dichiarando di voler attendere prima l'annuncio ufficiale.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Le parole di Aurelio De Laurentiis

Nel corso di una visita in città, appena tornato da Los Angeles, adè stato chiesto del futuro della panchina partenopea e la sua risposta è stata: "Quando verrà annunciato il prossimo allenatore del? Sono appena ritornato da, attendete un momento".

NAPOLI, ITALIA - 16 SETTEMBRE: Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis partecipa alla conferenza "Dall'Analogico al Digitale" a bordo della nave da crociera MSC World Europa il 16 settembre 2024 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Successivamente, il presidente del club azzurro ha spiegato la sua posizione in merito alle indiscrezioni su Massimiliano Allegri: "Massimiliano Allegri prossimo allenatore del Napoli? Di Allegri non se ne può parlare fino all'annuncio ufficiale. Le decisioni si prendono sulla base della continuità".

De Laurentiis: «Allegri? Non se ne può parlare ancora, ma vogliamo restare in alto»

«Quando annunciamo il prossimo allenatore? Io sono appena atterrato dal Los Angeles, aspettate»#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QgCNPCnkGb — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 24, 2026

Il presidente del Napoli sul centenario e gli obiettivi del club

Ilsi prepara a festeggiare i 100 anni della sua storia e, per l'occasione,ha promesso di festeggiare a modo il centenario del club partenopeo illustrando: "Dal primo agosto al 31 luglio 2027 ci saranno molti giorni di festa, già programmati. Già aavremo un primo assaggio iniziando con qualcosa, persino prima del ritiro di squadra".

Infine, proprio sugli obiettivi della prossima annata degli azzurri il presidente ha dichiarato: "Siamo l'unico club che è andato sempre più su, in crescita. Dobbiamo rimanere lì e provare a migliorare nelle coppe europee".

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365