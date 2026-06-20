Dopo 4 stagioni con la maglia dell'Atalanta, Ederson lascerà la Dea con 180 partite e 16 gol a referto con la maglia nerazzurra. La sua caratteristica principale è sempre stata quella di rubare il pallone agli avversari e far ripartire immediatamente l'azione con transizioni rapide e verticalizzazioni precise, unite ad una grande forza fisica e ad una resistenza incredibile e all'intelligenza nelle scelte e nei tempi di gioco.

Il centrocampista è stato chiamato in extremis da Carlo Ancelotti per sostituire l'infortunato Wesley. Ad aspettarlo per una nuova avventura calcistica adesso c'è il Manchester United di Carrick, che dopo il terzo posto nella stagione precedente giocherà finalmente la Champions League.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Le parole di Ederson dopo l'esordio al Mondiale

La conferma definitiva sulla trattativa è arrivata direttamente dal calciatore nel post partita della seconda giornata della fase a gironi della. Subito dopo il fischio finale della netta vittoria del suocontro Haiti, terminata 3-0, Ederson ha risposto ai microfoni dialle domande sul suo futuro professionale e sul Mondiale in cui è attualmente impegnato.

BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 09: Ederson of Atalanta BC runs with the ball during the Serie A match between Atalanta BC and US Sassuolo Calcio at Gewiss Stadium on November 09, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Ha iniziato rispondendo alle domande sulla sua convocazione all'ultimo secondo: "Abbiamo festeggiato tra di noi e poi sono partito subito. Mi hanno chiamato praticamente all'ultimo momento e ho detto immediatamente di sì. Sono partito senza pensarci due volte. Ero davvero felice e adesso sono qui, concentrato e contento di vivere questa esperienza".

Caricamento post Instagram...

Poi ha risposto alla domanda più attesa, quella sul suo futuro professionale: "Adesso devo concentrarmi ancora di più su quello che sto vivendo qui,. Oggi sono riuscito a giocare qualche minuto e sono molto felice di essere qui. Voglio sfruttare al massimo questo momento e vivere fino in fondo il Mondiale con il Brasile. Quando tutto sarà finito". Infine ha confermato che con il Manchester United è praticamente tutto fatto: "È praticamente tutto fatto, ora devo solamente aspettare".

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.