Ederson conferma che lascerà l'Atalanta per vestire la maglia del Manchester United, anche se ci sarà ancora da aspettare per l'ufficialità.
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Dopo 4 stagioni con la maglia dell'Atalanta, Ederson lascerà la Dea con 180 partite e 16 gol a referto con la maglia nerazzurra. La sua caratteristica principale è sempre stata quella di rubare il pallone agli avversari e far ripartire immediatamente l'azione con transizioni rapide e verticalizzazioni precise, unite ad una grande forza fisica e ad una resistenza incredibile e all'intelligenza nelle scelte e nei tempi di gioco.
Il centrocampista è stato chiamato in extremis da Carlo Ancelotti per sostituire l'infortunato Wesley. Ad aspettarlo per una nuova avventura calcistica adesso c'è il Manchester United di Carrick, che dopo il terzo posto nella stagione precedente giocherà finalmente la Champions League.
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Le parole di Ederson dopo l'esordio al MondialeLa conferma definitiva sulla trattativa è arrivata direttamente dal calciatore nel post partita della seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Subito dopo il fischio finale della netta vittoria del suo Brasile contro Haiti, terminata 3-0, Ederson ha risposto ai microfoni di Sky Sport alle domande sul suo futuro professionale e sul Mondiale in cui è attualmente impegnato.
Ha iniziato rispondendo alle domande sulla sua convocazione all'ultimo secondo: "Abbiamo festeggiato tra di noi e poi sono partito subito. Mi hanno chiamato praticamente all'ultimo momento e ho detto immediatamente di sì. Sono partito senza pensarci due volte. Ero davvero felice e adesso sono qui, concentrato e contento di vivere questa esperienza".
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