Il laterale olandese resta in Serie A: dopo quattro stagioni all’Udinese, firma ufficialmente con il Grifone
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Kingsley Ehizibue riparte dal Genoa. Rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Udinese, il laterale olandese saluta il Friuli dopo ben quattro stagioni in bianconero e firma ufficialmente per il Grifone di Daniele De Rossi. Dopo il colpo Stephan El Shaarawy, i rossoblù attingono ancora dalla lista dei calciatori svincolati.
Il comunicato del GenoaAttraverso una nota ufficiale e un post sui propri canali social, il Genoa ha ufficializzato l'arrivo in squadra di Kingsley Ehizibue comunicando: "Genoa CFC informa di aver completato il tesseramento dell’esterno Kingsley Ehizibue, nuovo rinforzo per l’organico della stagione 2026/27".
Successivamente, il club rossoblù ha presentato l'ex Udinese scrivendo: "Nato il 25 maggio del 1995, Ehizibue, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell’Udinese, nell’ ultimo campionato di Serie A Enilive ha totalizzato 32 presenze con 2 gol e un minutaggio molto alto (oltre 1900′). Il giocatore ha sostenuto le visite nelle strutture di CDS – La Tua Casa della Salute, legandosi alla società con un contratto su base pluriennale. Nei prossimi giorni sosterrà i primi allenamenti con i compagni".
Le dichiarazioni di Ehizibue e Diego LopezAll'interno del comunicato ufficiale, presenti anche le parole di Ehizibue: "Da credente è il miglior modo di invocare perdono dopo che, anni fa, mi ero tirato indietro davanti alla proposta ricevuta. Le cose cambiano ed è cambiata la mia visione. Ho voglia di mettermi in gioco e provo gioia nel sapere che difenderò i colori del Genoa. Ringrazio la società".
📝 Genoa CFC informa di aver completato il tesseramento dell’esterno Kingsley Ehizibue, nuovo rinforzo per l’organico della stagione 2026/27 🔴🔵— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 3, 2026
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Infine, non poteva mancare il commento del Chief of Football del Genoa, Diego Lopez: "Ehizibue porta sprint, ampio raggio di chilometraggio e conoscenza del campionato: sempre un punto a favore. Con Kingsley abbiamo definito la rosa degli esterni. Contiamo sulle sue doti atletiche e capacità di adattamento perché sia pronto, nel giro di poco, per dare il suo contributo".
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