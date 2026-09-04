Kingsley Ehizibue riparte dal Genoa. Rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Udinese, il laterale olandese saluta il Friuli dopo ben quattro stagioni in bianconero e firma ufficialmente per il Grifone di Daniele De Rossi. Dopo il colpo Stephan El Shaarawy, i rossoblù attingono ancora dalla lista dei calciatori svincolati.

Il comunicato del Genoa

".

Attraverso una nota ufficiale e un post sui propri canali social, ilha ufficializzato l'arrivo in squadra dicomunicando: "Genoa CFC informa di aver completato il tesseramento dell’esterno Kingsley Ehizibue, nuovo rinforzo per l’organico della stagione 2026/27

Successivamente, il club rossoblù ha presentato l'ex Udinese scrivendo: "Nato il 25 maggio del 1995, Ehizibue, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell’Udinese, nell’ ultimo campionato di Serie A Enilive ha totalizzato 32 presenze con 2 gol e un minutaggio molto alto (oltre 1900′). Il giocatore ha sostenuto le visite nelle strutture di CDS – La Tua Casa della Salute, legandosi alla società con un contratto su base pluriennale. Nei prossimi giorni sosterrà i primi allenamenti con i compagni".

FIRENZE, ITALIA - 23 DICEMBRE: Kingsley Ehizibue dell'Udinese Calcio in azione durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Udinese allo Stadio Artemio Franchi il 23 dicembre 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le dichiarazioni di Ehizibue e Diego Lopez

All'interno del comunicato ufficiale, presenti anche le parole di Ehizibue: "Da credente è il miglior modo di invocare perdono dopo che, anni fa, mi ero tirato indietro davanti alla proposta ricevuta. Le cose cambiano ed è cambiata la mia visione. Ho voglia di mettermi in gioco e provo gioia nel sapere che difenderò i colori del Genoa. Ringrazio la società".

📝 Genoa CFC informa di aver completato il tesseramento dell’esterno Kingsley Ehizibue, nuovo rinforzo per l’organico della stagione 2026/27 🔴🔵



La nota del Club 👉 https://t.co/vqyhx1rmJc pic.twitter.com/MAYYWZvnwu — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 3, 2026

Infine, non poteva mancare il commento del Chief of Football del Genoa, Diego Lopez: "Ehizibue porta sprint, ampio raggio di chilometraggio e conoscenza del campionato: sempre un punto a favore. Con Kingsley abbiamo definito la rosa degli esterni. Contiamo sulle sue doti atletiche e capacità di adattamento perché sia pronto, nel giro di poco, per dare il suo contributo".