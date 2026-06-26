El Bilal Touré rientra all'Atalanta dal Besiktas. Il Cagliari valuta l'acquisto dell'attaccante, ma prima rinforzerà gli altri reparti
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Il futuro calcistico di El Bilal Touré parla nuovamente italiano. L'attaccante saluta definitivamente la Turchia e chiude la sua recente avventura con la maglia del Besiktas. Il club turco, infatti, non fa scattare il riscatto, clausola originariamente prevista dall'accordo stipulato con l'Atalanta. La dirigenza della Dea riaccoglie quindi il giocatore di proprietà alla base e valuta attentamente le prossime mosse per il suo futuro.
Il centravanti cerca una nuova sistemazione per rilanciare le proprie ambizioni e trovare maggiore continuità sul rettangolo verde. Durante i giorni scorsi, un'altra big del calcio turco, il Fenerbahce, ha manifestato un certo interesse per il cartellino del giocatore. La società di Istanbul, tuttavia, non affonda il colpo decisivo, preferendo mantenere la situazione in una fase di stallo, almeno per il momento attuale.
La suggestione sarda infiamma i tifosiLe indiscrezioni di mercato aprono nuovi e affascinanti scenari all'interno del panorama italiano. Il quotidiano L'Unione Sarda lancia una indiscrezione estremamente intrigante. Il Cagliari apre all'ipotesi di portare l'attaccante sull'isola. La dirigenza sarda considera Touré un profilo molto ambizioso per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione.
Il direttore sportivo rossoblù sonda il terreno e raccoglie le prime informazioni necessarie per imbastire una possibile trattativa con la famiglia Percassi. I tifosi sognano già i gol del centravanti, capace di abbinare una straripante forza fisica a una notevole tecnica di base. Un innesto di questa caratura alzerebbe notevolmente l'asticella degli obiettivi stagionali per la formazione sarda, garantendo peso e grandissima imprevedibilità all'intero reparto avanzato.
Tempistiche e strategie del club rossoblùLa trattativa, pur stuzzicando l'immaginazione della piazza sarda, richiede tempistiche ben precise e riflessioni attente. La dirigenza del Cagliari, nel caso, approfondirà il dossier relativo al bomber soltanto nel corso delle prossime settimane di calciomercato. Gli addetti ai lavori percepiscono una chiara sensazione riguardo alle strategie operative del club sardo.
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