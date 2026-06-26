Il futuro calcistico di El Bilal Touré parla nuovamente italiano. L'attaccante saluta definitivamente la Turchia e chiude la sua recente avventura con la maglia del Besiktas. Il club turco, infatti, non fa scattare il riscatto, clausola originariamente prevista dall'accordo stipulato con l'Atalanta. La dirigenza della Dea riaccoglie quindi il giocatore di proprietà alla base e valuta attentamente le prossime mosse per il suo futuro.

Il centravanti cerca una nuova sistemazione per rilanciare le proprie ambizioni e trovare maggiore continuità sul rettangolo verde. Durante i giorni scorsi, un'altra big del calcio turco, il Fenerbahce, ha manifestato un certo interesse per il cartellino del giocatore. La società di Istanbul, tuttavia, non affonda il colpo decisivo, preferendo mantenere la situazione in una fase di stallo, almeno per il momento attuale.

La suggestione sarda infiamma i tifosi

Le indiscrezioni diaprono nuovi e affascinanti scenari all'interno del panorama italiano. Il quotidianolancia una indiscrezione estremamente intrigante. Ilapre all'ipotesi di portare l'attaccante sull'isola. La dirigenza sarda consideraun profilo molto ambizioso per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione.

Il direttore sportivo rossoblù sonda il terreno e raccoglie le prime informazioni necessarie per imbastire una possibile trattativa con la famiglia Percassi. I tifosi sognano già i gol del centravanti, capace di abbinare una straripante forza fisica a una notevole tecnica di base. Un innesto di questa caratura alzerebbe notevolmente l'asticella degli obiettivi stagionali per la formazione sarda, garantendo peso e grandissima imprevedibilità all'intero reparto avanzato.

BERGAMO, ITALIA - 9 MAGGIO: El Bilal Touré dell'Atalanta BC festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la semifinale di ritorno della UEFA Europa League 2023/24 tra Atalanta BC e Olympique de Marseille, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, il 9 maggio 2024 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Tempistiche e strategie del club rossoblù

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La trattativa, pur stuzzicando l'immaginazione della piazza, richiede tempistiche ben precise e riflessioni attente. La dirigenza del, nel caso, approfondirà il dossier relativo alsoltanto nel corso delle prossime settimane di. Gli addetti ai lavori percepiscono una chiarariguardo alle strategie operative del club sardo.La dirigenza, prima di pensare al rinforzo in attacco e di investire pesantemente sul settore offensivo, ha tutta l'intenzione di rinforzare gli altridella squadra. L'allenatore chiede prima di tutto solidità difensiva e geometrie a centrocampo per blindare l'assetto tattico. Solo dopo aver completato questiprioritari, la società rossoblù sferrerà l'attacco decisivo per regalare alla tifoseria la tanto desideratadi diamante., nel frattempo, attende le mosse delle varie pretendenti e soppesa lesul tavolo per massimizzare l'eventuale cessione del talento.