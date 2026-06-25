Endrick torna al Real Madrid. Mourinho punta sul brasiliano, che rifiuta nuovi prestiti. Contratto fino al 2030 e sfida aperta con Rodrygo e Brahim
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Il fuoriclasse Endrick ha letteralmente tutte le carte in regola per tornare nella prima squadra del Real Madrid. Il talento brasiliano rientra dalla sua esperienza in Francia con la maglia del Lione e punta a conquistare un ruolo di estrema importanza nella composizione della rosa di José Mourinho. Secondo quanto riportato da Marca, il club spagnolo e il giocatore stesso escludono categoricamente l'ipotesi di cercare un nuovo prestito. L'attaccante verdeoro ritiene infatti di possedere la maturità necessaria per trionfare immediatamente sotto la guida del nuovo tecnico lusitano, partendo da zero come tutti i suoi compagni di squadra. Dalle parti del Santiago Bernabéu filtra un grande ottimismo riguardo a questa sinergia tecnica. Il mister apprezza enormemente le caratteristiche del giovane e prepara un piano di inserimento perfetto per valorizzare le sue doti fisiche.
La feroce concorrenza sulla fascia destraIl ritorno nella capitale spagnola impone però al brasiliano una sfida durissima per ottenere una maglia da titolare. Sulla fascia destra dell'attacco, Endrick dovrà competere apertamente con rivali di altissimo calibro. Brahim Díaz rappresenta il primo grande ostacolo per una casacca dal primo minuto. Inoltre, Mastantuono scalpita per trovare spazio, a meno che la dirigenza non decida di mandarlo a giocare in prestito altrove. Infine, il reparto offensivo attende il rientro di Rodrygo. L'esterno continua a recuperare in modo molto soddisfacente dalla grave lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e promette di incendiare la competizione interna non appena calcherà nuovamente il prato verde.
I numeri impressionanti e il contratto blindatoLa dirigenza del Real Madrid ha ceduto Endrick in prestito al Lione nel mese di gennaio. Nella competizione francese della Ligue 1, nonostante qualche infortunio di troppo, il brasiliano ha collezionato 16 presenze, realizzando 5 gol e fornendo 7 assist ai compagni. Calcolando tutte le competizioni disputate con la maglia del Lione, il bilancio finale recita 21 partite giocate, 8 reti e 8 assist vincenti. Questi numeri confermano la crescita inarrestabile dell'attuale attaccante della Nazionale brasiliana, il quale vanta un totale di 40 presenze, 10 gol e 3 assist con il Real Madrid sin dal suo arrivo nel luglio del 2024. Il club di Florentino Pérez mantiene il giocatore legato a sé con un contratto valido fino al 2030 e lo considera un valore inestimabile sia per il presente sia per il futuro. L'ambiente lo conferma, c'è Endrick ancora per molto tempo.
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