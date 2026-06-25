Il fuoriclasse Endrick ha letteralmente tutte le carte in regola per tornare nella prima squadra del Real Madrid. Il talento brasiliano rientra dalla sua esperienza in Francia con la maglia del Lione e punta a conquistare un ruolo di estrema importanza nella composizione della rosa di José Mourinho. Secondo quanto riportato da Marca, il club spagnolo e il giocatore stesso escludono categoricamente l'ipotesi di cercare un nuovo prestito. L'attaccante verdeoro ritiene infatti di possedere la maturità necessaria per trionfare immediatamente sotto la guida del nuovo tecnico lusitano, partendo da zero come tutti i suoi compagni di squadra. Dalle parti del Santiago Bernabéu filtra un grande ottimismo riguardo a questa sinergia tecnica. Il mister apprezza enormemente le caratteristiche del giovane e prepara un piano di inserimento perfetto per valorizzare le sue doti fisiche.

La feroce concorrenza sulla fascia destra

Il ritorno nella capitale spagnola impone però al brasiliano unadurissima per ottenere una maglia da. Sulla fascia destra dell'attacco,dovrà competere apertamente con rivali di altissimo calibro.rappresenta il primo grande ostacolo per una casacca dal primo minuto. Inoltre,scalpita per trovare spazio, a meno che la dirigenza non decida di mandarlo a giocare in prestito altrove. Infine, il reparto offensivo attende il rientro di. L'esterno continua a recuperare in modo molto soddisfacente dalla graveal legamentoanteriore del ginocchio destro e promette di incendiare la competizione interna non appena calcherà nuovamente il prato verde.

TALAVERA DE LA REINA, SPAGNA - 17 DICEMBRE: Endrick del Real Madrid guarda prima della partita della Copa del Rey tra CF Talavera e Real Madrid all'Estadio El Prado il 17 dicembre 2025 a Talavera de la Reina, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

I numeri impressionanti e il contratto blindato

La dirigenza delha cedutoin prestito alnel mese di gennaio. Nella competizione francese della, nonostante qualche infortunio di troppo, il brasiliano ha collezionato 16 presenze, realizzandoe fornendo 7 assist ai compagni. Calcolando tutte le competizioni disputate con la maglia del Lione, il bilancio finale recita 21 partite giocate, 8 reti e 8 assist vincenti. Questi numeri confermano lainarrestabile dell'attuale attaccante della Nazionale brasiliana, il quale vanta un totale di 40 presenze,con ilsin dal suo arrivo nel luglio del 2024. Il club dimantiene il giocatore legato a sé con un contratto valido fino ale lo considera un valore inestimabile sia per il presente sia per il futuro. L'ambiente lo conferma, c'èancora per molto tempo.