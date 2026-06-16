Continuano i fuochi d'artificio in casa Real Madrid. Infatti, dopo la rielezione di Florentino Perez, seguita dal ritorno di José Mourinho a 13 anni di distanza dall'ultima volta, la girandola di colpi non intende fermarsi. Ufficializzato Marc Cucurella dal Chelsea per 55 milioni, chiusi gli affari Konate e Dumfries, adesso, le merengues hanno messo nero su bianco il contratto di Bernardo Silva a parametro zero.

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Lo sgarbo al Barcellona

Fino a qualche settimana fa, l'ex pupillo di, salutato in grande stile ildopo 9 anni memorabili in cui ha vinto tutto, sembrava essere a un passo dal vestire la maglia blaugrana. Il, però, impegnato contemporaneamente nell'affare, prelevato dalper 80 milioni, e, sfumato al momento, non ha affondato il colpo decisivo per convincere il portoghese.ha annusato l'odore del sangue e, da navigato qual è, ha strappatoagli acerrimi nemici regalando fantasia e leadership in mezzo al campo a

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 17: Bernardo Silva del Manchester City segna il secondo gol della squadra durante il ritorno della semifinale di Champions League tra Manchester City FC e Real Madrid all'Etihad Stadium il 17 maggio 2023 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Come riporta Fabrizio Romano, Bernardo Silva ha firmato un contratto che lo legherà al Real Madrid fino al 2028 più opzione per un terzo anno. Un colpo importante per il club madrileno, disperatamente alla ricerca di equilibrio nella propria metà campo, mentalità vincente, evaporata con gli addii di Kroos e Modric e tecnica sopraffina nelle zone in cui conta. Il portoghese, richiesto esplicitamente dallo Special One, fungerà anche da equilibratore. Difatti, da ala atipica ai tempi del Monaco, Guardiola lo ha trasformato, nelle ultime annate, in una favolosa mezz'ala capace di dettare i tempi di gioco. Con il suo arrivo, il Real dovrà capire che futuro riservare a Brahim Diaz e Mastantuono, giocatori che occupano le stesse zone di campo di Silva. Mentre a Mourinho spetterà far coesistere lui e Arda Guler, entrambi mancini squisiti ma padroni delle stesse porzioni di campo.

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In che condizioni arriva Bernardo Silva

Attualmente impegnato con la Nazionale portoghese, di cui ne è un punto fermo,, 32 anni da compiere il prossimo 10 agosto, non ha più l'atletismo dei tempi d'oro ma ha saputo reinventarsi nel migliore dei modi., nel corso della sua epopea a Manchester, sponda Citizens, ha cambiato tantissime volte l'impostazione e i protagonisti delle sue squadre ma sempre con un comune denominatore: il portoghese. Il vero ago della bilancia per Pep, come affermato anche da lui stesso, è stato proprio l'ex, capace di intendere quando era il momento di attaccare e quando il momento di far addormentare la partita, facendo oscillare il ritmo in base ai suoi tempi.

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 06: Bernardo Silva del Manchester City interagisce con Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, durante la partita di Premier League tra Manchester City e Manchester United all'Etihad Stadium il 6 marzo 2022 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Nell'ultima stagione in Inghilterra, chiusa al meglio con la vittoria della Coppa di Lega e della FA Cup, Bernardo Silva è stato un punto fermo per Guardiola. Ha giocato tutte e 38 le partite in campionato, mettendo a segno 2 gol e 4 assist. In Champions, competizione che lo ha visto sfidare svariate volte il suo prossimo club in scontri epici, ha collezionato 8 partite e 1 gol. Dunque, spetterà al connazionale Mourinho architettare un impianto di gioco su misura per far esprimere al meglio uno dei giocatori più sottovalutati dell'ultimo decennio.

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