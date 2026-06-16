Bernardo Silva va alla corte di Mourinho e firma con il Real Madrid
Continuano i fuochi d'artificio in casa Real Madrid. Infatti, dopo la rielezione di Florentino Perez, seguita dal ritorno di José Mourinho a 13 anni di distanza dall'ultima volta, la girandola di colpi non intende fermarsi. Ufficializzato Marc Cucurella dal Chelsea per 55 milioni, chiusi gli affari Konate e Dumfries, adesso, le merengues hanno messo nero su bianco il contratto di Bernardo Silva a parametro zero.
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Lo sgarbo al BarcellonaFino a qualche settimana fa, l'ex pupillo di Guardiola, salutato in grande stile il Manchester City dopo 9 anni memorabili in cui ha vinto tutto, sembrava essere a un passo dal vestire la maglia blaugrana. Il Barcellona, però, impegnato contemporaneamente nell'affare Anthony Gordon, prelevato dal Newcastle per 80 milioni, e Julian Alvarez, sfumato al momento, non ha affondato il colpo decisivo per convincere il portoghese. Florentino Perez ha annusato l'odore del sangue e, da navigato qual è, ha strappato Bernardo Silva agli acerrimi nemici regalando fantasia e leadership in mezzo al campo a Mourinho.
Come riporta Fabrizio Romano, Bernardo Silva ha firmato un contratto che lo legherà al Real Madrid fino al 2028 più opzione per un terzo anno. Un colpo importante per il club madrileno, disperatamente alla ricerca di equilibrio nella propria metà campo, mentalità vincente, evaporata con gli addii di Kroos e Modric e tecnica sopraffina nelle zone in cui conta. Il portoghese, richiesto esplicitamente dallo Special One, fungerà anche da equilibratore. Difatti, da ala atipica ai tempi del Monaco, Guardiola lo ha trasformato, nelle ultime annate, in una favolosa mezz'ala capace di dettare i tempi di gioco. Con il suo arrivo, il Real dovrà capire che futuro riservare a Brahim Diaz e Mastantuono, giocatori che occupano le stesse zone di campo di Silva. Mentre a Mourinho spetterà far coesistere lui e Arda Guler, entrambi mancini squisiti ma padroni delle stesse porzioni di campo.
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In che condizioni arriva Bernardo SilvaAttualmente impegnato con la Nazionale portoghese, di cui ne è un punto fermo, Bernardo Silva, 32 anni da compiere il prossimo 10 agosto, non ha più l'atletismo dei tempi d'oro ma ha saputo reinventarsi nel migliore dei modi. Guardiola, nel corso della sua epopea a Manchester, sponda Citizens, ha cambiato tantissime volte l'impostazione e i protagonisti delle sue squadre ma sempre con un comune denominatore: il portoghese. Il vero ago della bilancia per Pep, come affermato anche da lui stesso, è stato proprio l'ex Monaco, capace di intendere quando era il momento di attaccare e quando il momento di far addormentare la partita, facendo oscillare il ritmo in base ai suoi tempi.
Nell'ultima stagione in Inghilterra, chiusa al meglio con la vittoria della Coppa di Lega e della FA Cup, Bernardo Silva è stato un punto fermo per Guardiola. Ha giocato tutte e 38 le partite in campionato, mettendo a segno 2 gol e 4 assist. In Champions, competizione che lo ha visto sfidare svariate volte il suo prossimo club in scontri epici, ha collezionato 8 partite e 1 gol. Dunque, spetterà al connazionale Mourinho architettare un impianto di gioco su misura per far esprimere al meglio uno dei giocatori più sottovalutati dell'ultimo decennio.
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