Niente ritorno in Premier League per Ferran Torres. L’attaccante del Barcellona, finito nelle ultime settimane nel mirino dell’Arsenal, avrebbe scelto il Paris Saint-Germain come prossima destinazione. Una decisione che cambia gli scenari di mercato e costringe i Gunners a guardare nuovamente altrove per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Sotto la Tour Eiffel

VILLARREAL, SPAGNA - 27 MARZO: Una veduta della maglia di Ferran Torres (Spagna) durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Serbia allo stadio de la Cerámica, il 27 marzo 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L’Arsenal aveva individuato in Ferran Torres una delle possibili soluzioni per aggiungere qualità, esperienza e soprattutto duttilità all’attacco. Lo spagnolo conosce già molto bene il calcio inglese grazie alla precedente esperienza con il Manchester City e il suo profilo sembrava adattarsi alle esigenze dei londinesi. Il richiamo di Parigi, però, sembra essere stato più forte. Secondo le ultime indiscrezioni, Ferran avrebbe dato la propria preferenza al PSG e sarebbe pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera in Ligue 1. Il giocatore avrebbe quindi messo Parigi davanti alle possibilità provenienti dalla Premier League.

Ferran Torres avrebbe scelto Parigi, speranze ridotte al lumicino per l'Arsenal

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ferran Torres dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou, il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Adesso la partita si sposta sul tavolo delle trattative tra PSG e Barcellona. La volontà del calciatore rappresenta un punto importante a favore dei francesi, ma resta da trovare l’intesa definitiva tra i due club per completare l’operazione. Per l’Arsenal è invece un altro obiettivo offensivo destinato a sfumare. I Gunners avevano cominciato a muoversi concretamente attorno al nome dell’ex Manchester City, ma la scelta di Ferran sembra aver chiuso la porta a un possibile trasferimento a Londra. Ferran Torres ha scelto Parigi. Il PSG accelera, il Barcellona aspetta l’offerta giusta e l’Arsenal è costretto ancora una volta a cambiare obiettivo