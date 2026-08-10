A tre settimane dalla fine della sessione estiva di calciomercato, uno dei nomi più caldi è quello di Ferran Torres. L'attaccante spagnolo, come ricordiamo, aveva comunicato la sua volontà di trasferirsi al PSG e il Barcellona, suo club attuale, aveva a sua volta aperto al trasferimento ma non per meno di 55 milioni. Come riporta Mundo Deportivo, al momento non è arrivata alcuna offerta da parte del club parigino e inoltre Hansi Flick non ha intenzione di privarsi del 26 enne. Ecco la situazione.

Ferran Torres, il PSG non ha ancora presentato un'offerta: il Barcellona vuole 55 milioni

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Il futuro di Ferran Torres diventa sempre più un'incognita. L'attaccante che ha deciso la finale del Mondiale sta vivendo i suoi ultimi giorni di vacanza prima di rientrare ale lì bisogna capire se nella prossima stagione continuerà a vestire la maglia blaugrana. Come accennato, lo spagnolo aveva espressamente chiesto di essere ceduto alperché "al Barcellona si sentiva poco valorizzato e per il silenzio sul rinnovo del contratto" e il club spagnolo, dal suo canto, aveva intenzione di accontentarlo ma solo per un'offerta non inferiore ai: il prezzo che il Barça aveva speso per strapparlo alnel 2022.Negli ultimi giorni, in Francia, erano circolate voci di un accordo tra il 26 enne e la squadra di. Voci che il Barcellona ha immediatamente smentito perché fino ad ora non è arrivata alcuna offerta ufficiale da parte dei Campioni d'Europa in carica. Inoltre, Hansivuole continuare a puntare sul classe 2000, soprattutto dopo l'addio di Robert. Tuttavia, in quotidiani francesi guardano la situazione con ottimismo, anzi si parla di un accordo tra le due parti in tempi brevi.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ferran Torres dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou, il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Che sia ottimismo o solo un sogno lo si capirà nelle prossime settimane. Bisogna poi ricordare che il Barcellona da tempo ha chiuso la ricerca della punta di riferimento, ovvero Julian Alvarez, ed una eventuale cessione di Ferran Torres porterebbe ad Hansi Flick non pochi problemi. In questo mare di voci, l'unica cosa certa è che il Barcellona sta aspettando l'offerta del PSG.