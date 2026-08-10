Il Barcellona ha chiesto 55 milioni per la cessione dell'attaccante spagnolo ma al momento non è arrivata nessuna offerta da parte del club parigino
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A tre settimane dalla fine della sessione estiva di calciomercato, uno dei nomi più caldi è quello di Ferran Torres. L'attaccante spagnolo, come ricordiamo, aveva comunicato la sua volontà di trasferirsi al PSG e il Barcellona, suo club attuale, aveva a sua volta aperto al trasferimento ma non per meno di 55 milioni. Come riporta Mundo Deportivo, al momento non è arrivata alcuna offerta da parte del club parigino e inoltre Hansi Flick non ha intenzione di privarsi del 26 enne. Ecco la situazione.
Ferran Torres, il PSG non ha ancora presentato un'offerta: il Barcellona vuole 55 milioniIl futuro di Ferran Torres diventa sempre più un'incognita. L'attaccante che ha deciso la finale del Mondiale sta vivendo i suoi ultimi giorni di vacanza prima di rientrare al Barcellona e lì bisogna capire se nella prossima stagione continuerà a vestire la maglia blaugrana. Come accennato, lo spagnolo aveva espressamente chiesto di essere ceduto al PSG perché "al Barcellona si sentiva poco valorizzato e per il silenzio sul rinnovo del contratto" e il club spagnolo, dal suo canto, aveva intenzione di accontentarlo ma solo per un'offerta non inferiore ai 55 milioni di euro: il prezzo che il Barça aveva speso per strapparlo al Manchester City nel 2022.
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Che sia ottimismo o solo un sogno lo si capirà nelle prossime settimane. Bisogna poi ricordare che il Barcellona da tempo ha chiuso la ricerca della punta di riferimento, ovvero Julian Alvarez, ed una eventuale cessione di Ferran Torres porterebbe ad Hansi Flick non pochi problemi. In questo mare di voci, l'unica cosa certa è che il Barcellona sta aspettando l'offerta del PSG.
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