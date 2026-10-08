Luca Ranieri, difensore, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. È stato protagonista nelle ultime 5 stagioni della Viola, vestendo anche la fascia da capitano fino all'arrivo di Paolo Vanoli nel dicembre 2025, quando la consegnò a David De Gea in uno dei momenti più delicati della storia recente del club. L'accordo era già stato annunciato dallo stesso Ranieri nella giornata di martedì a Sky Sport spiegando che mancavano soltanto gli ultimi dettagli, ma ora è arrivata anche l'ufficialità da parte della Fiorentina, che ha formalizzato il nuovo accordo con il centrale classe 1999. Il nuovo contratto avrà validità fino al 30 giugno 2029, mentre la società avrà la possibilità di esercitare un'opzione per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2030.

Rinnovo Ranieri: il comunicato ufficiale della Fiorentina

, iniziando nel settore giovanile viola all'età die attraversando tutte le tappe del percorso che lo hanno portato fino alla prima squadra. Dopo anni tra giovanili, prestiti e consacrazione con la maglia della sua città, il difensore ha ora rinnovato il proprio contratto con il club, prolungando un legame che dura da oltre un decennio. Più die numerose prestazioni di livello hanno convinto la sua squadra a tenerselo stretto,

LONDRA, INGHILTERRA - 09 APRILE: Luca Ranieri dell'ACF Fiorentina controlla la palla pressato da Ismaila Sarr del Crystal Palace durante la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Conference League 2025/26 tra Crystal Palace FC e ACF Fiorentina al Selhurst Park il 09 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina, pubblicato sul proprio sito: "ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l'accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030. Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore".

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Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Ranieri ha fatto il suo esordio con la prima squadra nella stagione 2019-2020. Nel corso della sua carriera ha vissuto anche alcune esperienze in prestito, con Ascoli, SPAL e Salernitana, prima di stabilizzarsi definitivamente a Firenze. Dal 2022 è diventato una presenza sempre più importante nella rosa viola, e nel corso della sua avventura con la prima squadra ha raggiunto 1 finale di Coppa Italia e 2 finali di Conference League consecutive, oltre alla semifinale del 2024. Adesso, con un rinnovo così lungo, è pronto a riportare a Firenze l'entusiasmo che dopo la scorsa stagione fatica a tornare.