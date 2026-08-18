Niclas Füllkrug torna al Werder Bremen. Come riportato da Sky Sport DE, il centravanti tedesco è ufficialmente un nuovo giocatore del club che lo ha visto protagonista in passato, dopo l'accordo raggiunto con il West Ham United. La formula è quella del prestito per una stagione: non è prevista alcuna opzione di acquisto e il Werder non dovrà pagare nemmeno una commissione per il prestito. Il club di Brema si farà invece carico dello stipendio del giocatore, che ha accettato di rinunciare a una parte consistente dei propri guadagni per permettere il ritorno in Bundesliga.

Füllkrug, ancora sotto contratto con il West Ham fino al 2028, ha scelto quindi di ridimensionare le proprie pretese economiche pur di tornare nella squadra alla quale è particolarmente legato. Una scelta che racconta bene il significato personale dell'operazione per l'attaccante, reduce da due stagioni complicate tra Inghilterra e Italia. Dopo il prestito al Milan della seconda parte della scorsa stagione, il tedesco riparte dunque da Brema con l'obiettivo di ritrovare continuità e tornare a essere protagonista in Bundesliga.

Füllkrug: "Il Werder è un club davvero speciale per me"

Il significato del ritorno è stato spiegato dallo stessoattraverso il sito ufficiale del Werder Bremen. L'attaccante ha sottolineato quanto il rapporto con il club sia rimasto forte anche dopo la sua partenza: "Non ho mai fatto mistero del fatto che il Werder sia per me un club davvero speciale". Una convinzione che lo ha portato anche ad accettare un sacrificio economico pur di rendere possibile l'operazione: "Per questo ero disposto anche a fare delle rinunce economiche affinché il prestito potesse andare in porto". Il centravanti ha poi spiegato quale fosse la sua priorità nella trattativa: "Per me era importante tornare a giocare per il Werder".

CAIRATE, ITALIA - 22 MAGGIO: Niclas Fullkrug dell'AC Milan in azione durante una seduta di allenamento a Milanello il 22 maggio 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Füllkrug ha raccontato positivamente anche i contatti con la società: "I colloqui con i dirigenti sono stati positivi". Infine, l'attaccante ha lasciato trasparire tutto l'entusiasmo per la nuova avventura: "Ho davvero tanta voglia di tornare a Brema e di giocare in Bundesliga". Dichiarazioni che accompagnano un'operazione resa possibile proprio dalla volontà del giocatore di venirsi incontro sul piano economico. Il Werder non avrebbe potuto sostenere il precedente livello di stipendio del centravanti. Il suo sacrificio ha permesso di trovare un punto d'incontro con il West Ham.

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Prestito senza riscatto: il Werder punta sulla sua esperienza

Dal punto di vista economico, l'operazione è particolarmente favorevole per il. Il club non paga una cifra per il prestito e non ha inserito una clausola per acquistare definitivamente il giocatore al termine della stagione. Füllkrug sarà quindi a disposizione per un anno, mentre il suo contratto con il West Ham resterà valido fino al 2028. La società tedesca dovrà comunque sostenere lo stipendio, seppur ridotto grazie alla rinuncia volontaria del centravanti. Secondo Sky Sport, prima dell'accordo il suo ingaggio ammontava a circa

Per il Werder si tratta quindi di un investimento soprattutto sportivo, con l'obiettivo di ottenere immediatamente gol, esperienza e leadership. Füllkrug conosce già perfettamente l'ambiente e la Bundesliga e non avrà bisogno di un lungo periodo di adattamento. Il club punta inoltre sulla sua capacità di aiutare i giocatori più giovani grazie alla grande esperienza accumulata negli ultimi anni. Il ritorno ha quindi una doppia valenza: da una parte c'è la necessità del Werder di rinforzare l'attacco, dall'altra la volontà di Füllkrug di rilanciarsi proprio nel luogo in cui ha vissuto alcuni dei momenti migliori della sua carriera. Dopo le difficoltà incontrate al West Ham e il rendimento al di sotto delle aspettative durante il prestito al Milan, il centravanti ha ora una stagione intera per tornare ai livelli che lo avevano portato a diventare capocannoniere della Bundesliga nel 2022/23.