Il Como continua la ricerca di un difensore centrale da regalare a mister Fabregas. Già noto l'interesse dei lariani per Trevoh Chalobah del Chelsea inseguito da qualche settimana. Negli ultimi giorni sembrava essersi allentata la presa del club comasco nei confronti del giocatore inglese ma nelle ultime ore, come riportato da Fabrizio Romano, la società lombarda ha proposto sul piatto 30 milioni per il classe 99.

COMO, ITALIA - 22 MARZO: L'allenatore del Como 1907 Cesc Fabregas festeggia la vittoria al termine della partita di Serie A tra Como 1907 e Pisa SC allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 22 marzo 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Chalobah sempre più vicino al Como, arriva l'offerta ufficiale. I dettagli:

Dopo settimane di interessamenti arriva l'offerta ufficiale del Como per Chalobah. Sul piatto un pacchetto da. Il Chelsea valuta attentamente l'offerta e si crede che nella giornata di domani possa arrivare anche la risposta definitiva in merito all'operazione di mercato.Un fattore importante per la buonuscita della trattativa riguarda. Club e Giocatore hanno già un accordo di massima per lo stipendio sulla base di 4 milioni di euro netti a stagione. Un accordo con i lariani molto simile a quello che il classe 99 aveva già pattuito con l'Inter prima che i neroazzurri virassero sul nome diIl calciatore è pronto a sbarcare in Italia e attende solo il via libera da Londra,

Prodotto della cantera del Chelsea, Trevoh Chalobah ha vissuto varie esperienze in giro per l'Europa con la maggior parte della sua carriera vissuta in Inghilterra tra Championship, la seconda divisione inglese, e la Premier League con una piccola parentesi in Francia con il Lorient. Dal gennaio 2025 fà parte in pianta stabile della prima squadra del Chelsea dove realizza 3 gol in 47 presenze tra campionato e coppa. Per lui questa sarebbe la prima esperienza in Italia, un campionato diverso da quelli giocati finora.