Fabregas incrocia le dita, offerta dei lariani al Chelsea per il difensore inglese.
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
Il Como continua la ricerca di un difensore centrale da regalare a mister Fabregas. Già noto l'interesse dei lariani per Trevoh Chalobah del Chelsea inseguito da qualche settimana. Negli ultimi giorni sembrava essersi allentata la presa del club comasco nei confronti del giocatore inglese ma nelle ultime ore, come riportato da Fabrizio Romano, la società lombarda ha proposto sul piatto 30 milioni per il classe 99.
Chalobah sempre più vicino al Como, arriva l'offerta ufficiale. I dettagli:Dopo settimane di interessamenti arriva l'offerta ufficiale del Como per Chalobah. Sul piatto un pacchetto da 30 milioni di euro suddivisi in 28 milioni come parte fissa con 2 di bonus legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Il Chelsea valuta attentamente l'offerta e si crede che nella giornata di domani possa arrivare anche la risposta definitiva in merito all'operazione di mercato. Un fattore importante per la buonuscita della trattativa riguarda la volontà del calciatore di vestire la magli del Como. Club e Giocatore hanno già un accordo di massima per lo stipendio sulla base di 4 milioni di euro netti a stagione. Un accordo con i lariani molto simile a quello che il classe 99 aveva già pattuito con l'Inter prima che i neroazzurri virassero sul nome di Stones. Il calciatore è pronto a sbarcare in Italia e attende solo il via libera da Londra, Fabregas attende con ansia l'esito della trattativa per abbracciare il difensore e rinforzare la retroguardia del Como.
Prodotto della cantera del Chelsea, Trevoh Chalobah ha vissuto varie esperienze in giro per l'Europa con la maggior parte della sua carriera vissuta in Inghilterra tra Championship, la seconda divisione inglese, e la Premier League con una piccola parentesi in Francia con il Lorient. Dal gennaio 2025 fà parte in pianta stabile della prima squadra del Chelsea dove realizza 3 gol in 47 presenze tra campionato e coppa. Per lui questa sarebbe la prima esperienza in Italia, un campionato diverso da quelli giocati finora.
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