Dopo due incredibili stagioni ricche di grandi giocate ed emozioni, si dividono le strade del Como e di Nico Paz. Il giocatore, infatti, tornerà al Real Madrid dato che nell'affare tra i due club era presente anche il diritto di recompra a favore degli spagnoli. La squadra lombarda, i propri tifosi e la Serie A, quindi, perdono un grande talento che ha illuminato gli stadi italiani e ha portato i Lariani alla prima nonché storica qualificazione in Champions League. Visto quest'addio, il club proveniente dalla Lombardia ha iniziato subito la ricerca del sostituto e ha messo nel mirino due giovani calciatori italiani.

Il Como a caccia del sostituto di Nico Paz: i due nomi che piacciono

Nelle ultime ore, il Real Madrid ha deciso di riportare in Spagna Nico Paz pagando. I Blancos, poi, hanno chiesto ai biancoblùper cedere definitivamente a loro il classe 2004. Ad oggi, però, il club di Serie A non sembra intenzionato a spendere quella cifra ed intanto diverse big d'Europa, tra cui l', stanno monitorando la situazione. Nel frattempo, il Como ha dato il via alla ricerca di quel che sarà il sostituto di Nico Paz. Ad oggi, i Lariani sembrano aver messo gli occhi su due giovani italiani che risulterebbero molto utili per laChampions League per la stagione che verrà.

Napoli, Italia - 6 marzo 2026: Antonio Vergara del Napoli durante la partita di Serie A tra Napoli e Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, la squadra lombarda ha messo nella lista dei propri obiettivi Mattia Liberali ed Antonio Vergara. Il primo è nato nel 2007, cresciuto nel settore giovanile del Milan con cui ha anche esordito in Serie A nella stagione 2024/2025 prima di passare a titolo definitivo al Catanzaro in Serie B con cui ha anche sfiorato la promozione in massima divisione. Il giallorosso ha una clausola di 6 milioni. Il secondo giocatore, nato nel 2003, veste la maglia del Napoli con cui ha disputato la prima stagione chiudendo con 19 presenze, tre gol ed altrettanti assist. Viene valutato circa 30 milioni ma i campani non hanno intenzione di cederlo salvo offerte importanti.