Il futuro di Rafael Leão si accende nelle ultime battute di calciomercato, con l'attaccante portoghese del Milan finito al centro di un vero e proprio intreccio internazionale. Sulle sue tracce ci sono sia la Premier League — sponda che il giocatore osserva con particolare interesse — sia i club della Turchia, pronti a farsi avanti con proposte allettanti per convincere il numero 10 rossonero.

La posizione del Milan resta pragmatica: in Via Aldo Rossi non c'è una chiusura a prescindere, ma la dirigenza attende un'offerta davvero soddisfacente sul piano economico prima di dare il via libera all'operazione. Con il tempo che stringe, le prossime ore saranno decisive per capire se le sirene estere si trasformeranno in una proposta ufficiale capace di far traballare il club e definire il destino di Leão. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>