Il PSV blinda il portiere 22enne Niek Schiks fino al 2028 e lo cede in prestito stagionale al RKC Waalwijk per garantirgli minutaggio e una rapida crescita
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Il PSV Eindhoven pianifica con estrema attenzione il futuro dei propri talenti e blinda ufficialmente Niek Schiks. Il club olandese ha infatti prolungato il contratto del promettente portiere di ventidue anni per un'ulteriore stagione, spostando la naturale scadenza alla metà del 2028. Subito dopo la firma sul nuovo contratto, la dirigenza ha finalizzato il trasferimento a titolo temporaneo del ragazzo. Nella prossima stagione sportiva difenderà i pali dell'RKC Waalwijk. Questa mossa strategica garantisce al giovane la preziosa opportunità di farsi le ossa e giocare con maggiore continuità nel massimo campionato.
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I numeri dell'ultima stagione e il comunicatoNell'ultima annata, Schiks ha ricoperto il ruolo di secondo portiere della prima squadra, scendendo in campo per due volte in campionato. Il PSV Eindhoven ha chiarito i dettagli dell'operazione tramite un comunicato ufficiale: "Niek Schiks giocherà per l'RKC Waalwijk la prossima stagione. Il portiere ha anche prolungato il suo contratto con il PSV di un anno, fino alla metà del 2028". La società desidera fargli acquisire ulteriore esperienza e più tempo di gioco, mantenendo però il controllo totale sul suo cartellino in vista delle grandi prospettive future.
Dagli inizi in attacco al debutto in prima squadraLa storia calcistica del ragazzo nato a Boxmeer presenta un dettaglio davvero curioso. Nel 2012 ha iniziato a giocare all'interno dell'Accademia del PSV come giocatore di movimento, prima di decidere poco dopo di continuare la propria carriera esclusivamente come portiere. Anno dopo anno, ha scalato le gerarchie attraversando le varie squadre giovanili e accumulando numerose presenze nella formazione riserve. Nel 2024 ha conquistato l'ambita promozione in prima squadra e, proprio nella scorsa stagione, ha bagnato il suo debutto ufficiale con il PSV festeggiando una bella vittoria per 1-2 sul campo dell'FC Groningen.
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