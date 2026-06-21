Il PSV Eindhoven pianifica con estrema attenzione il futuro dei propri talenti e blinda ufficialmente Niek Schiks. Il club olandese ha infatti prolungato il contratto del promettente portiere di ventidue anni per un'ulteriore stagione, spostando la naturale scadenza alla metà del 2028. Subito dopo la firma sul nuovo contratto, la dirigenza ha finalizzato il trasferimento a titolo temporaneo del ragazzo. Nella prossima stagione sportiva difenderà i pali dell'RKC Waalwijk. Questa mossa strategica garantisce al giovane la preziosa opportunità di farsi le ossa e giocare con maggiore continuità nel massimo campionato.

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

I numeri dell'ultima stagione e il comunicato

Nell'ultima annata,ha ricoperto il ruolo di secondo portiere della prima squadra, scendendo in campo per due volte in campionato. Ilha chiarito i dettagli dell'operazione tramite unufficiale: "Niek Schiks giocherà per l'RKC Waalwijk la prossima stagione. Il portiere ha anche prolungato il suo contratto con il PSV di un anno, fino alla metà del 2028". Ladesidera fargli acquisire ulterioree più tempo di gioco, mantenendo però il controllo totale sul suoin vista delle grandi prospettive future.

Niek Schiks firma il suo primo contratto da professionista con il PSV Eindhoven (Profilo Instagram del calciatore)

Dagli inizi in attacco al debutto in prima squadra

Caricamento post Instagram...