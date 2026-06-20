Il Real Madrid, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha negato le voci che avvicinavano Michael Olise alla corte di José Mourinho.

Luigi Mereu
Real Madrid Carvajal Alaba

Il Real Madrid celebra Carvajal ed Alaba: l'ultima al Bernabeu dei due difensori

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più vive le voci che parlavano di un possibile approdo di Michael Olise, stella del Bayern Monaco e della Nazionale francese, al Real Madrid con speculazioni che parlavano addirittura di possibili offerte faraoniche superiori ai 150 milioni di euro. A parlare di questo colpo costosissimo è stato proprio Florentino Perez, che in piena campagna elettorale ha parlato di un acquisto che sarebbe costato la mostruosa cifra, senza però fare mai riferimento diretto al nome del calciatore.

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Il comunicato ufficiale pubblicato dal Real Madrid

Il Real Madrid ha rilasciato un comunicato ufficiale per smentire categoricamente le voci di mercato che lo accostavano a Michael Olise, l'esterno offensivo francese in forza al Bayern Monaco, reduce da una stagione da 25 gol e 28 assist in 57 partite: "Alla luce delle informazioni pubblicate da diversi media riguardo a un presunto interesse del nostro club per il giocatore del Bayern Monaco Michael Olise, il Real Madrid CF desidera chiarire di non aver avuto alcun contatto, diretto o indiretto, con il suddetto calciatore, i suoi rappresentanti o persone a lui vicine".

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BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Michael Olise dell'FC Bayern Monaco corre con la palla durante la finale della DFB-Pokal 2026 tra FC Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Olympiastadion il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Reinaldo Coddou H./Getty Images)

Il comunicato finisce sottolineando il rapporto solido che lega Real Madrid e Bayern Monaco: "Il Real Madrid desidera inoltre sottolineare l'eccellente rapporto istituzionale che intrattiene con il Bayern Monaco, con cui condivide una lunga storia di reciproco rispetto, collaborazione e ammirazione, e si rammarica della diffusione di speculazioni che non corrispondono alla realtà.

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Entrambi i club hanno sempre mantenuto un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, che si riflette, tra gli altri aspetti, nella comune convinzione che qualsiasi potenziale interesse per un giocatore appartenente all'altro club debba essere affrontato prima tra le parti stesse, in conformità con i principi di lealtà istituzionale che hanno storicamente regolato i rapporti tra Bayern Monaco e Real Madrid".

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