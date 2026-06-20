Il Real Madrid, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha negato le voci che avvicinavano Michael Olise alla corte di José Mourinho.
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Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più vive le voci che parlavano di un possibile approdo di Michael Olise, stella del Bayern Monaco e della Nazionale francese, al Real Madrid con speculazioni che parlavano addirittura di possibili offerte faraoniche superiori ai 150 milioni di euro. A parlare di questo colpo costosissimo è stato proprio Florentino Perez, che in piena campagna elettorale ha parlato di un acquisto che sarebbe costato la mostruosa cifra, senza però fare mai riferimento diretto al nome del calciatore.
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Il comunicato ufficiale pubblicato dal Real MadridIl Real Madrid ha rilasciato un comunicato ufficiale per smentire categoricamente le voci di mercato che lo accostavano a Michael Olise, l'esterno offensivo francese in forza al Bayern Monaco, reduce da una stagione da 25 gol e 28 assist in 57 partite: "Alla luce delle informazioni pubblicate da diversi media riguardo a un presunto interesse del nostro club per il giocatore del Bayern Monaco Michael Olise, il Real Madrid CF desidera chiarire di non aver avuto alcun contatto, diretto o indiretto, con il suddetto calciatore, i suoi rappresentanti o persone a lui vicine".
Il comunicato finisce sottolineando il rapporto solido che lega Real Madrid e Bayern Monaco: "Il Real Madrid desidera inoltre sottolineare l'eccellente rapporto istituzionale che intrattiene con il Bayern Monaco, con cui condivide una lunga storia di reciproco rispetto, collaborazione e ammirazione, e si rammarica della diffusione di speculazioni che non corrispondono alla realtà.
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