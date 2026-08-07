Correa si prepara a chiudere il cerchio della sua carriera. Lanciato dall'Estudiantes, dopo anni in Europa, ha deciso di tornare dove tutto è iniziato. L'attaccante argentino ritrova il club che lo ha fatto diventare famoso e il presidente Juan Sebastián Verón. Lo riporta Gianluca di Marzio.

Correa torna a casa: l'Estudiantes lo prende dal Botafogo

Un ritorno a casa. Un ritorno dove tutto è iniziato, ormai tanti anni fa. L'sta definendo con il Botafogo gli ultimi dettagli dell'operazione che riporta il "Tucu" Correa a casa. Completate le ultime formalità, l'attaccante firmerà un contratto biennale con il club di La Plata. Il suo trasferimento è una chiusura del cerchio dal forte valore simbolico. Il classe 1994 è cresciuto nelle giovanili died Estudiantes e proprio questo club lo ha fatto debuttare come professionista nel 2012.

Da lì, tre anni, dopo è iniziato il suo lungo viaggio che lo ha portato a giocare in Serie A e nella Liga. Prima una esperienza con la Sampdoria, poi due anni al Siviglia. Nel 2018 arriva alla Lazio, dove rimane tre stagioni, per poi accasarsi all'Inter. Passa poi una stagione, non memorabile, in prestito a Marsiglia e ritorna a Milano, sempre sponda nerazzurra. La scorsa estate lascia l'Italia per andare tornare in Sudamerica: ma non in Argentina. Va al Botafogo. Adesso, il suo forte desiderio di ritornare nel paese natio lo ha riportato al club di La Plata.

Joaquin Correa torna all'Estudiantes a titolo definitivo. Il giocatore firmerà un contratto biennale — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 6, 2026

Per la felice conclusione della trattativa è stato fondamentale anche il ruolo del presidente del club argentino, che è un vecchio volto noto del nostro campionato. Parliamo di Juan Sebastián Verón, anche lui ex di Lazio e Inter. L'ex centrocampista ha spinto molto per poter riavere Correa in maglia biancorossa. Tra i due, inoltre, esiste anche un legame personale: Verón, infatti, è stato compagno di squadra del giovane "Tucu" agli inizi della sua carriera, contribuendo alla sua crescita nel vivaio e nella prima squadra del club.