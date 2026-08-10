Jamie Vardy potrebbe tornare a giocare in patria e su di lui c'è il West Ham. Nelle ultime ore, infatti, la squadra di Londra avrebbe messo nella lista degli obiettivi l'attaccante inglese perché è alla ricerca di un giocatore che posso rinforzare e portare esperienza nel reparto offensivo. Inoltre, gli Hammers vogliono tornare subito in Premier League dopo la retrocessione della scorsa stagione ottenuta all'ultima giornata e l'esperienza di Vardy potrebbe tornare molto utile.

Vardy obiettivo del West Ham per l'attacco

La squadra londinese che ha come allenatoreha iniziato la stagionedue giorni fa, quando hanno vintocontro il. In questo modo, il West Ham ha superato il primo turno della Carabao Cup . Domenica pomeriggio, invece, gli Hammers giocheranno la prima delle 46 giornate della, vale a dire la seconda divisone del calcio inglese. Il West Ham giocherà questo campionato a causa della retrocessione ottenuta all'ultima giornata della scorsa edizione della Premier League. Gli Hammers, intanto, pensando anche al calciomercato e sono alla ricerca di un attaccante.

Cremona, Italia - 10 maggio 2026: Jamie Vardy della Cremonese in azione durante la partita di Serie A tra Cremonese e Pisa allo Stadio Giovanni Zini. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

Nelle ultime ore, infatti, i colleghi inglesi di Sky Sports hanno riportato che la squadra londinese ha messo nel mirino Vardy, Attualmente, l'ex attaccante del Leicester City è senza squadra e la scorsa stagione ha giocato in Italia vestendo la maglia della Cremonese. Tuttavia, i suoi sette gol in 29 partite del campionato italiano non hanno permesso al club proveniente dalla Lombardia di evitare la retrocessione in Serie B. In questo momento, il West Ham ha mostrato interesse nei confronti del classe 1987 e sta monitorando la sua situazione dato che il giocatore starebbe pensando al ritiro. Ora l'attaccante titolare del club di Londra è l'ex Lazio Castellanos, il quale ha realizzato una doppietta contro il Portsmouth. Il suo vice, invece, è Pablo Felipe, arrivato al West Ham e gennaio ed è ancora a caccia del primo gol con la nuova maglia.