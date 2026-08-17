Il Barça fa sul serio: soffiato Rodri al Real Madrid e chiuso per Cancelo a titolo definitivo
Yamal show in Colombia: sale in console e canta
In attesa di completare l'attacco dopo gli addii di Lewandowski e Ferran Torres, con il sogno Julian Alvarez ancora vivo ma sul viale del tramonto, i blaugrana calano un doppio colpo potenzialmente decisivo nell'ottica del dominio in Liga. Infatti, come riporta Fabrizio Romano, il Barcellona ha virtualmente chiuso per Rodri per più di 70 milioni di euro e per Joao Cancelo, che torna per la terza volta in Catalogna.
Barcellona, Rodri: più di un colpoL'estate di Rodri avrebbe tutti i crismi per essere raccontata in un film. La stagione con il Manchester City è stata altalenante, complice il maledetto ginocchio che, dopo la rottura del crociato, ha continuato a dare problemi al Pallone d'Oro 2024. Convocato, ovviamente, da De La Fuente per i Mondiali, Rodri è stato insignito della fascia da capitano e gli sono state affidate le chiavi del centrocampo. Ma, nemmeno un calciatore d'altri tempi come lui, uno dei pochi a non avere i social, avrebbe pensato di disputare una Coppa del Mondo a questo livello di intensità, padronanza, qualità e, soprattutto, senza ricadute fisiche. Non solo ha alzato al cielo il secondo Mondiale della storia della Spagna, ma lo ha impreziosito con il trofeo di miglior giocatore del torneo.
Il lustro avuto nella vetrina più illuminata del pianeta ha portato il Real Madrid, spinto dal desiderio di Rodri di tornare in Spagna, a iniziare le negoziazioni. L'accordo con il giocatore era stato trovato, Florentino Perez aveva avallato l'acquisto e, quando ormai sembrava una formalità la trattativa con il Manchester City, l'entourage dello spagnolo si è detto irritato per la lentezza del Real nel procedere. Così, a fiutare il colpo grosso è stato il Barcellona, anche in virtù del lunghissimo infortunio occorso a De Jong. Rodri ha sin da subito apprezzato l'idea di prendere le redini del centrocampo blaugrana e di giocare, come in Nazionale, al fianco di Pedri, Dani Olmo e Fermin Lopez. Dopo tre offerte rigettate al mittente, Deco, direttore sportivo del Barça, ha aumentato in modo decisivo l'offerta, arrivando a superare i 70 milioni di euro richiesti dal City. Il giocatore arriverà in città nelle prossime ore, pronto a rivincere tutto e battere il Real Madrid.
Caricamento post Instagram...
Cancelo IIIIn attesa di Rodri, sempre nella giornata di ieri Joao Cancelo ha rescisso consensualmente il proprio contratto con l'Al Hilal, accettando nuovamente il Barcellona. Si tratta del terzo ritorno, dopo il prestito nella stagione 2023/24 dal Bayern Monaco e i sei mesi, da gennaio 2026. Questa volta, però, il portoghese arriverà a titolo definitivo. Flick lo ha impiegato prevalentemente sulla fascia sinistra, spodestando un distratto e involuto Alejandro Balde.
Capace di giocare in più posizioni, Cancelo ha anche disputato l'ultimo Mondiale da titolare e la sua condizione fisica è ottimale. Il giocatore è già in viaggio ed è atteso al centro sportivo del Barcellona per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA