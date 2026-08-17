In attesa di completare l'attacco dopo gli addii di Lewandowski e Ferran Torres, con il sogno Julian Alvarez ancora vivo ma sul viale del tramonto, i blaugrana calano un doppio colpo potenzialmente decisivo nell'ottica del dominio in Liga. Infatti, come riporta Fabrizio Romano, il Barcellona ha virtualmente chiuso per Rodri per più di 70 milioni di euro e per Joao Cancelo, che torna per la terza volta in Catalogna.

Barcellona, Rodri: più di un colpo

L'estate diavrebbe tutti i crismi per essere raccontata in un film. La stagione con ilè stata altalenante, complice il maledetto ginocchio che, dopo la rottura del crociato, ha continuato a dare problemi al Pallone d'Oro 2024. Convocato, ovviamente, daper i, Rodri è stato insignito della fascia da capitano e gli sono state affidate le chiavi del centrocampo. Ma, nemmeno un calciatore d'altri tempi come lui, uno dei pochi a non avere i social, avrebbe pensato di disputare una Coppa del Mondo a questo livello di intensità, padronanza, qualità e, soprattutto, senza ricadute fisiche. Non solo ha alzato al cielo il secondo Mondiale della storia della, ma lo ha impreziosito con il trofeo di miglior giocatore del torneo

MADRID - JULY 20: Rodri della Spagna porta il trofeo insieme a Luis de la Fuente, allenatore della Spagna, mentre la squadra spagnola arriva all'Aeroporto Adolfo Suarez Madrid–Barajas prima della parata del Trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La partita finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è tenuta allo stadio New York New Jersey a New Jersey tra Spagna e Argentina. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Il lustro avuto nella vetrina più illuminata del pianeta ha portato il Real Madrid, spinto dal desiderio di Rodri di tornare in Spagna, a iniziare le negoziazioni. L'accordo con il giocatore era stato trovato, Florentino Perez aveva avallato l'acquisto e, quando ormai sembrava una formalità la trattativa con il Manchester City, l'entourage dello spagnolo si è detto irritato per la lentezza del Real nel procedere. Così, a fiutare il colpo grosso è stato il Barcellona, anche in virtù del lunghissimo infortunio occorso a De Jong. Rodri ha sin da subito apprezzato l'idea di prendere le redini del centrocampo blaugrana e di giocare, come in Nazionale, al fianco di Pedri, Dani Olmo e Fermin Lopez. Dopo tre offerte rigettate al mittente, Deco, direttore sportivo del Barça, ha aumentato in modo decisivo l'offerta, arrivando a superare i 70 milioni di euro richiesti dal City. Il giocatore arriverà in città nelle prossime ore, pronto a rivincere tutto e battere il Real Madrid.

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Cancelo III

In attesa di Rodri, sempre nella giornata di ieri Joao Cancelo ha rescisso consensualmente il proprio contratto con l', accettando nuovamente il. Si tratta del terzo ritorno, dopo il prestito nella stagione 2023/24 dale i sei mesi, da gennaio 2026. Questa volta, però, il portoghese arriverà a titolo definitivo.lo ha impiegato prevalentemente sulla fascia sinistra, spodestando un distratto e involuto

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Joao Cancelo dell'FC Barcelona festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou il 17 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Capace di giocare in più posizioni, Cancelo ha anche disputato l'ultimo Mondiale da titolare e la sua condizione fisica è ottimale. Il giocatore è già in viaggio ed è atteso al centro sportivo del Barcellona per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.