Tra le squadre che disputeranno la prossima edizione della Serie A figura anche il Monza attualmente allenato da Paolo Bianco. Dopo un solo anno in Serie B, infatti, la squadra biancorossa ha ottenuto la promozione nella massima divisione nazionale dopo aver avuto la meglio nella finale dei Play-off contro il Catanzaro grazie al piazzamento in classifica. Nonostante il ritorno in A, però, i brianzoli stanno pensando di fare un cambio in panchina e, di conseguenza, il futuro di Bianco è in dubbio.

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Il Monza incontra Bianco ed il Pisa monitora la situazione

.@ACMonza, oggi l'incontro con Bianco: il Pisa alla finestrahttps://t.co/tMY7ILOQry — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 8, 2026

Negli ultimi minuti, il giornalista di Sky Sport nonché esperto di calciomercatoha riportato sul proprio profilo X la notizia riguardante l'incontro che si terrà nel corso della giornata odierna tra il Monza e l'attuale allenatore. Si tratterà di un faccia a faccia durante il quale si capirà se ci sono le condizioni per proseguire questa collaborazione lavorativa o meno. Per il club, Bianco èe potrebbe anche iniziare a preparare la prossima stagione. Tuttavia, se dalla parte del tecnico non ci dovessero essere condizioni e presupposti per andare avanti, allora le parti potrebbero decidere di

Intanto, c'è una squadra retrocessa in Serie B che prenderà oggi una decisione sul nuovo allenatore e sta osservando proprio la situazione citata poco sopra. Stiamo parlando del Pisa che, dopo l'addio dello svedese Oscar Hiljemark, ha messo proprio Paolo Bianco nella sua lista degli obiettivi per la panchina. Insieme al tecnico del Monza, l'altro nome per il quale i nerazzurri provenienti dalla Toscana hanno mostrato interesse è quello di Paolo Zanetti che, fino al mese di febbraio di quest'anno, ha allenato il Verona prima di essere esonerato per far spazio a Sammarco. Oggi, quindi, il Monza incontrerà il proprio tecnico mentre il Pisa tiene d'occhio la situazione.

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