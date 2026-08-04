Per l'Inter si complica l'arrivo di Moussa Diaby, che ha ricevuto anche l'interesse del Bayer Leverkusen: la dirigenza nerazzurra ora pensa a Nico Gonzalez.
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L'Inter continua la ricerca di un esterno offensivo, ma la strada che porta a Moussa Diaby si è complicata improvvisamente. Il francese dell'Al-Ittihad resta uno dei principali obiettivi della dirigenza nerazzurra, ma nelle ultime ore è tornato con forza anche il Bayer Leverkusen, deciso a riportare in Germania uno dei protagonisti delle stagioni più brillanti della storia recente del club tedesco.
Proprio per questo motivo l'Inter sta prendendo diversi nomi in considerazione, tra cui quello di Nico Gonzalez, rientrato alla Juventus dopo il prestito all'Atletico Madrid e che non sembra avere alcuna intenzione di restare a Torino.
Inter, se non arriva Diaby l'obiettivo è Nico Gonzalez
Come riportato dal Bild, il club tedesco ha intensificato i contatti per il classe 1999. Il Leverkusen conosce perfettamente le qualità di Diaby, che ha vestito la maglia delle "Aspirine" dal 2019 al 2023, collezionando 172 presenze, 49 gol e 45 assist in tutte le competizioni prima del trasferimento all'Aston Villa e, successivamente, all'Al-Ittihad. Oltre alla concorrenza del Bayer, resta da trovare un'intesa con il club saudita, che non sembra intenzionato a fare sconti.
Anche l'ingaggio del francese rappresenta un ostacolo importante, motivo per cui i nerazzurri stanno valutando diverse soluzioni per rendere sostenibile l'operazione.
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Tuttavia, la pista non si presenta semplice, dato che dopo il prestito con i Colchoneros, l'esterno classe '98 avrebbe espresso la volontà di tornare nella capitale spagnola, attualmente la sua destinazione preferita.
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