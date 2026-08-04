Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

L'Inter continua la ricerca di un esterno offensivo, ma la strada che porta a Moussa Diaby si è complicata improvvisamente. Il francese dell'Al-Ittihad resta uno dei principali obiettivi della dirigenza nerazzurra, ma nelle ultime ore è tornato con forza anche il Bayer Leverkusen, deciso a riportare in Germania uno dei protagonisti delle stagioni più brillanti della storia recente del club tedesco.

Proprio per questo motivo l'Inter sta prendendo diversi nomi in considerazione, tra cui quello di Nico Gonzalez, rientrato alla Juventus dopo il prestito all'Atletico Madrid e che non sembra avere alcuna intenzione di restare a Torino.

Inter, se non arriva Diaby l'obiettivo è Nico Gonzalez

Come riportato dal Bild, il club tedesco ha intensificato i contatti per il classe 1999. Il Leverkusen conosce perfettamente le qualità di Diaby, che ha vestito la maglia delle "Aspirine" dal 2019 al 2023, collezionando 172 presenze, 49 gol e 45 assist in tutte le competizioni prima del trasferimento all'Aston Villa e, successivamente, all'Al-Ittihad. Oltre alla concorrenza del Bayer, resta da trovare un'intesa con il club saudita, che non sembra intenzionato a fare sconti.

LEVERKUSEN, GERMANIA - 09 MARZO: Moussa Diaby del Bayer 04 Leverkusen difende la palla sotto la pressione di Balint Vecsei del Ferencvarosi TC durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League tra Bayer 04 Leverkusen e Ferencvarosi TC alla BayArena il 09 marzo 2023 a Leverkusen, Germania. (Foto di Frederic Scheidemann/Getty Images)

Anche l'ingaggio del francese rappresenta un ostacolo importante, motivo per cui i nerazzurri stanno valutando diverse soluzioni per rendere sostenibile l'operazione.

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Nico Gonzalez resta una delle principali alternative seguite dall'Inter. L'esterno argentino, già protagonista incon le maglie di, è un profilo apprezzato per la sua adattabilità: può infatti essere impiegato su, come seconda punta o anche in un attacco a due. I nerazzurri avevano già manifestato interesse nei suoi confronti in passato e, nelle ultime ore, avrebbero ripreso i contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità di un'eventuale operazione.

Tuttavia, la pista non si presenta semplice, dato che dopo il prestito con i Colchoneros, l'esterno classe '98 avrebbe espresso la volontà di tornare nella capitale spagnola, attualmente la sua destinazione preferita.